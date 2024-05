Nodal y Cazzu, se revela la causa de su separación: “Ella le aguantó mucho”

Algo más de dos años duró la relación amorosa entre el cantante mexicano Christian Nodal y la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli. El noviazgo que alcanzó a sugerir que podría llegar al altar y estuvo bajo el ojo público en todo momento también tuvo un fruto, la pequeña Inti, de apenas ocho meses de nacida.

La pareja se veía muy enamorada cuando asistía a las distintas alfombras rojas y eventos. Fue habitual ver a Julieta embarazada junto a su amoroso esposo. Una vez la única hija de ambos nació, expresaron que se casarían. Incluso se aseguró que irían al altar cuando la niña cumpliera tres meses.

TvyNovelas de México anticipó que todo estaba listo para una espectacular ceremonia en Guatemala, pues muchos momentos románticos entre los artistas ocurrieron allí. Recordemos que la primera vez que fueron captados por un reportero, en el 2022, caminaban tomados de la mano por las calles de Antigua.

Nodal borró sus fotos con Cazzu antes de anunciar ruptura

Sin embargo, hace una semana Nodal sorprendió en su Instagram al revelar que su relación con la argentina se había acabado y habían decidido de común acuerdo, tomar caminos distintos. Ya Nodal había dado señales de estar solo cuando borró de su cuenta las imágenes donde estaba con Cazzu, incluso también las que tenía con su pequeña. Adicionalmente, en una entrevista dijo “el amor se transforma”.

Sobre las causas de la ruptura, la pareja no ha dado mayor información, solo se sabe que Cazzu expresó la nula posibilidad de regresar con el padre de su hijo. El fin de semana trascendió que Christian estaba muy cerca de su colega la intérprete Ángela Aguilar y habían sido captados juntos en Estados Unidos. Adicionalmente, él la invitó al escenario en su último concierto de Monterrey, situación que avivó los rumores sobre una posible relación que estaría naciendo entre ellos. Hasta ahora, todo ha quedado en el plano de la especulación.

Ahora ha sido la revista TvNotas quien publicó declaraciones que señalan como una fuente cercana a la pareja, que aseguró conocer la causa del rompimiento de la misma.

La mencionada fuente, sin identificar, contó que el cantante siempre ha sido muy coqueto y con su juventud, tiene 25 años, aún no ha madurado del todo. Por su parte Cazzu, de 30 años, está enfocada en su hija y no está en la posición de acompañar a su novio a todo lado para fiscalizar si le es fiel o no.

Según la información referida, Nodal es “ojo contento” y no pierde oportunidad cuando tiene una chica bella cerca, situación que ha desembocado en infidelidad. “Le pone el cuerno. Digamos que fue la gota que derramó el vaso. Ella le aguantó mucho, pero entendió que eso no va a cambiar. Y así fue como, de mutuo acuerdo, tomaron la decisión de separarse. Como dice el dicho ‘Más vale un buen arreglo que un mal pleito’”, puntualizó dando a conocer así el origen de la ruptura.

La fuente también explicó que pese al rompimiento Nodal sigue pendiente de su hija, porque puede ser infiel, pero nadie niega que sea un excelente padre.

