Video. ¿Ángela Aguilar es la nueva novia de Nodal? Captados juntos

Hace menos de una semana, más exactamente el 23 de mayo, que Christian Nodal anunció, a través de sus redes sociales que su relación con la cantante argentina Cazzu, cuyo nombre de pila es Julieta Cazzuchelli, había culminado luego de dos años juntos y una hija en común, de ocho meses.

La noticia que resultó esperada para algunos, ya que el pasado 13 de mayo el cantante de música regional mexicana había borrado de su feed de Instagram las fotos donde aparecía junto a su ahora ex y a su pequeña hija Inti.

La más reciente entrevista también habría originado ciertas dudas sobre la estabilidad de pareja de Nodal y Cazzu, ya que cuando le preguntaron si estaba enamorado mencionó “el amor se transforma”, sin ahondar en el asunto.

La comunicación de la ruptura en las redes fue bastante directa e indicó que los dos habían decidido tomar caminos distintos.

Ahora la noticia que está ocupando titulares en medios mexicanos y otros hispanos en Estados Unidos es la cercanía de Ángela Aguilar con Nodal. Aunque los dos son amigos desde hace tiempo, de hecho colaboraron junto para un tema en el 2020 (Dime cómo quieres) y los dos estuvieron en el homenaje a Vicente Fernández, solo hasta ahora hay rumores de que es amistad pudo haber evolucionado a algo más personal.

Nodal invitó a Ángela Aguilar a cantar y esto avivó rumores

Primero fue una imagen tomada en un aeropuerto supuestamente que algunos medios indicaron data del 23 de mayo pasado, no obstante, otros desmintieron la fecha pues Nodal estaba ofreciendo recitales y Ángela se hallaría lejos de allí. Quien grabó la imagen ya aclaró que fueron tomadas el 22 de mayo, un día antes de que se hiciera pública la separación de Nodal y Cazzu. En la mencionadas se ven juntos, pero realmente no hay cercanía. La cibernauta que grabó el video se disculpó por los artistas pues fue consciente de que generó rumores.

Ahora es una acción del mismo Nodal la que alimenta las especulaciones de que la causa de la ruptura podría ser una tercera en discordia y el nombre de la menor de la dinastía Aguilar sale a flote.

En el concierto de este 24 de mayo, en el Arena de Monterrey, Nodal invitó al escenario a cantar a su colega y el video por supuesto, ya fue interpretado más allá de lo profesional.

Ante este video muchos han recordado que por algún tiempo circuló información que aseguraba que a Julieta, la ex de Nodal y madre de Inti, nunca le cayó del todo bien la intérprete de ‘La llorona’ y ‘Dime quién eres’.

Hay que mencionar que recién se supo que Nodal y Cazzu ya no estaban juntos, se habló de que la ex de él, la méxico-española Belinda, podría tener que ver. Esto se quedó en el plano de la especulación. También se dijo que la ruptura habría sido ocasionada por una infidelidad de él que ella no toleró, según dijo Maximiliano Lumbia, reportero en ‘Siéntese quien pueda’.

