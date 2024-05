Habló Mariano Bacaleinik, el esposo de Carolina Ramírez, sobre su divorcio

Hace solo un par de días revista Vea confirmó en exclusiva la separación de la actriz caleña Carolina Ramírez, famosa por su estelar en ‘La hija del mariachi’ y ‘La reina del Flow’, y su esposo, el argentino Mariano Bacaleinik, quien se ha hecho una carrera en Colombia como exitoso productor de teatro.

La pareja, que rompió su relación de forma amigable luego de 14 años de haberse casado, y que ha preferido mantenerse en lo que se denomina un perfil bajo, no dio declaraciones oficiales no ha mencionado causas al respecto. No obstante, en vista de que Carolina, al parecer, continúa en México, donde fue invitada especial de los Premios Platino Xcaret 2024, buscamos contactar a Mariano, quien reside en Bogotá.

Así respondió el esposo de Carolina Ramírez sobre la ruptura

Le preguntamos desde cuándo estaban separados y si seguiría en el país con su compañía Casanovas Producciones. El productor muy amable, prefirió no ahondar demasiado en el tema y nos respondió: “Entenderás que hoy solo puedo responder en mi nombre y ya no por Carolina”, dejando en evidencia absoluta la separación que hoy tienen de ese vínculo matrimonial. Luego indicó: “No tengo ningún problema no considero que sea oportuno, razonable y de buen gusto, hablar en nombre de Carolina en este momento” .

Sobre su permanencia en el país, donde actualmente presenta con éxito, en Casa E Borrero, la obra ‘Retrato inconcluso de mujer, estelarizada por César Mora y Diana Belmonte , dijo: “la productora sigue a todo vapor y mi colombianidad intacta jeej”, dejando más que claro que su separación no derivará en una eventual partida.

Mariano Bacaleinik junto a Edwin Maya y Ramses Ramos en el estreno de su más reciente obra con su firma Casanovas Producciones Fotografía por: CORTESIA CASA E

Curiosamente cuando Carolina y Mariano se conocieron ella residía en nuestro país y él en Argentina, ahora es ella quien está radicada en el sur del continente, mientras Mariano ha encontrado en Colombia una buen oportunidad empresarial y el abrigo de amigos del medio artístico.

¿Por qué se separaron Carolina Ramírez y Mariano Bacaleinik?

Sobre nuevas relaciones sentimentales de alguno de los dos, no se tiene conocimiento. Una fuente consultada por Vea indicó que en el caso de Carolina, se encuentra concentrada completamente en su carrera y muy a gusto con el teatro. Recientemente estuvo en temporada con la obra ´Cuando duerme conmigo´ en Buenos Aires. Mariano, por su parte, estaría en la misma sintonía: enfocado en lo profesional.

Al parecer, la distancia fue una de las principales causas de la ruptura matrimonial. Carolina además de Argentina, ha tenido que pasar amplios periodos de tiempo en México, donde ha grabado varias series. Actualmente, ella comparte en sus redes la experiencia de haber encarnado a Nancy, una mujer violentada, que se ve obligada a reaccionar de igual manera, en la segunda temporada de ‘Mujeres asesinas’ de Vix.

