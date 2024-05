Nodal arrepentido de ponerse diamantes en vez de dientes: “fue una estupidez”

En una sentida entrevista que concedió Christian Nodal a la periodista dominicana Luz María para su canal ‘Noche de luz’, el artista habló de sus inicios y su infancia donde estuvo rodeado siempre de música e instrumentos musicales. En la charla se refirió en varias ocasiones a la importancia de su familia, en especial sus padres, quienes siempre han apoyado su carrera, aunque esto le significara renunciar a los sueños de ellos.

Nodal confesó que hoy que es papá de su hija, la que tuvo con Cazzu, hace algunos meses, se da cuenta “del valor de todas las cosas, el sacrificio”, de sus padres.

Christian contó que es nieto de un compositor y poeta que le inculcó que era necesario componer melódicamente, pero también con sentimiento. De ahí que Nodal se preocupa tanto por las letras de sus temas. Musicalmente hablando, Nodal no se siente pretencioso y se mostró abierto a colaboraciones con otros intérpretes de otros géneros como el reguetón. “Me encanta cada que hago un dueto, llegar a un punto medio”, refiriéndose a que los dos salen del punto de confort.

Podría interesarte: Cristian Castro terminó con su novia Mariela Sánchez, por audios insultantes: “gordo sucio”

En otro momento de la entrevista, Nodal dijo que se arrepiente de algunas decisiones que ha tomado en su vida, por ejemplo de la que tomó con respecto a sus dientes.

“Es lo más estúpido, imbécil que he hecho en mi vida”, dijo recordando el tiempo en que decidió mandarse quitar algunos de sus dientes y remplazarlos por diamantes.

Explicó que el procedimiento lo realizó en “Angel City Jewelers” una tienda de Joyería exclusiva de Estados Unidos. cuyas piezas han sido usadas por artistas como Post Malone.

Una millonada costó la dentadura de diamantes de Nodal

El costo de esta nueva dentadura ascendió a unos 800 mil dólares, según lo compartido por el artista en la entrevista. Esta suma millonaria incluía el valor de los diamantes para la prótesis. Aunque en su momento creyó que este cambio le haría lucir mejor, ahora reconoce que fue una mala decisión.

“Me dijo, (el joyero) mira te vamos a hacer un paquete completo, te dormimos, te quitamos los dientes, ponemos los diamantes y mientras te están haciendo todo eso, que te tatúen. Y me hice todo eso al mismo tiempo y el servicio de eso, creo que me salió como en ochocientos mil dólares.”

Nodal, actualmente con 25 años, consideró que estos desaciertos obedecieron no solo a su juventud sino al ego, que es mal consejero. Lamenta haber derrochado dinero en lujos que no necesita. Admitió que tras el Covid su punto de vista y prioridades han cambiado y le da mayor importancia a lo profundo.

Podría interesarte: Murió Daniel Valencia, de Yo soy Betty la fea. El actor Luis Mesa explica de qué

Mientras hablaba de sus dientes, Nodal también contó que los tatuajes, que se mandó a hacer al tiempo, y que ahora se ha borrado, también son un elemento de arrepentimiento. Quitarse estas marcas en la piel ha significado un proceso doloroso y de cuidado con su cara, pues algunos de ellos eran en su rostro. Sobre los tatuajes indicó: “Lo hice por rebeldía pues, me encantaban los tatuajes, pero en su momento yo sentía como que me querían encasillar, que vaya a ser como Don Vicente, yo no soy Don Vicente. Mi respeto a todos ellos que hicieron su camino, pero yo también estoy haciendo el mío.”

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento