Ex de Andrés Fierro denunció amenazas tras ser confundida con una delincuente

Natali Ortiz, actriz con la que el actor Andrés Fierro tuvo un hijo llamado Martín, reapareció este jueves en medios de comunicación y redes sociales con una grave denuncia contra el locutor dominicano Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke.

Natali Ortiz y Alofoke. Fotografía por: Instagram @natyorizz - @pr1ncematias

¿Qué pasó entre Natali Ortíz y Alofoke?

Por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la exparticipante de 4 Elementos Colombia manifestó que su nombre fue mencionado por Santiago Matías en el programa Alofoke Radio Show, dentro de las declaraciones que entregó sobre un supuesto atentado que sufrió hace días en Miami.

Natali Ortiz también mencionó que hay otro locutor, conocido como Pedro Palermo, que se encargó de publicar sus fotos en redes sociales, por lo que recibió una gran cantidad de amenazas e insultos.

“Me están confundiendo con una delincuente por un episodio en el que sale hablando un youtuber, Santiago Matías Alofoke, al que no conozco y con el que he intentado comunicarme para que aclare esta situación”, aseguró la también influenciadora.

“Desde el lunes, sus seguidores me han amenazado y atacado a través de redes sociales, entre ellos Pedro Miguel Santos Martínez (nombre real de Pedro Palermo), quien daña y difama mi nombre usando mi perfil y mis fotos en su radio. Le he escrito y no he recibido ninguna respuesta. Al contrario, mis fotos están montadas en su perfil ¡No sé qué tipo de comunicador es este!”, agregó Natali Ortiz.

Por último, la expareja de Andrés Fierro advirtió que no tiene nada que ver con el supuesto ataque hacia Alofoke y el primer argumento es que hace mucho tiempo no ingresa a territorio estadounidense, donde se habría producido el hecho.

“Vete de Miami”, “venimos por ti” y “te pusieron el reloj, loca del diablo ¡Te la bebiste! vas a hacer mucho ejercicio desde la cárcel”, fueron algunos de los mensajes que recibió Ortiz, no solo en los comentarios de sus publicaciones, sino también a través de mensajes directos.

Por ahora Alofoke y Pedro Palermo no se han pronunciado sobre el llamado que hizo la actriz colombiana, aunque se espera que en próximas horas haya un pronunciamiento de su parte.