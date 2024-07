Zharick León delató a famoso actor que no sabe besar: “Fue muy feo”

Zharick León, actriz que interpreta el papel de villana en la nueva temporada Yo soy Betty, la fea, causó un gran revuelo en redes sociales tras revelar una anécdota sobre un famoso actor con el que compartió escena.

Zharick León y su experiencia con el mal beso de un actor

En una reciente entrevista, la actriz comentó entre risas que, durante las grabaciones de un conocido proyecto, tuvo que lidiar con un compañero que, según ella, no sabía besar. Esta confesión generó todo tipo de reacciones entre los fanáticos de la serie, quienes han comenzado a especular sobre la identidad del actor en cuestión.

“Todo fue muy seco, muy feo. Tanto que cuando se acabó la escena, yo le dije ‘ajá y ¿usted besa así?’, y él no me dijo nada”, aseguró en charla con Impresentables, programa de la emisora Los 40 Colombia.

La actriz, que se ha mantenido activa en la industria desde su estelar participación en Pasión de gavilanes, prefirió reservarse el nombre del actor en cuestión, pero sí compartió que fue una situación incómoda que tuvo que manejar de forma profesional.

El actor que se sobrepasó con Zharick León

Esta no es la primera vez que la cartagenera de 49 años habla sobre sus malas experiencias en escena. En una pasada charla con el podcast Sin sostén, por ejemplo, contó que hubo un compañero se sobrepasó durante las grabaciones. Razón por la cual tuvo que hablar con el director de la producción y manifestar su incomodidad.

“Estaba grabando una escena de una novela empezando, me tocó hablar con el director porque el actor me tocaba más de la cuenta y me metía la lengua. En los rodajes no es necesario hacer eso, existen técnicas y modos para grabar estas partes en la que el contacto no es necesario, más aún cuando no están planteados en los libretos. Eso es un abuso que las mujeres por miedo a los señalamientos muchas veces callamos”, comentó Zharick León, quien también es reconocida por su trabajo en Romina Poderosa, Doña Bella, Dora la celadora, entre otras producciones.