Ella es la mamá de Martín, el hijo que Andrés Fierro habría rechazado: “Me bloqueó”

Desde hace varios años que Andrés Fierro está en el ‘ojo del huracán’ por la paternidad de Martín, hijo que tuvo hace 18 años y que reapareció este miércoles con unas explosivas declaraciones sobre el actor, al que señaló de permanecer ausente en su vida desde que era niño.

En su charla con Buen Día Colombia, incluso, el joven aseguró que el único recuerdo que tiene de su padre es del día en que le regaló un peluche y no lo volvió a ver: “Fue el momento más especial y que más me gustó. Me puse muy feliz porque representó mucho que me diera ese regalo, pues nunca me había dado nada (...) Un día lo busqué en redes y sociales y no lo encontré porque me tiene bloqueado”.

Andrés Fierro junto a Martín y la madre de su hijo. Fotografía por: Canal RCN

¿Quién es la mamá del hijo de Andrés Fierro?

Martín es producto de una relación que tuvo el bogotano en el mejor momento de su carrera, cuando brillaba por su papel de Esteban en Padres e Hijos.

La mamá del hijo de Andrés Fierro es Natali Ortiz, actriz y modelo que tiene más de 225 mil seguidores en Instagram, donde presume su escultural figura y su pasión por el ejercicio y la vida sana. En 2019 participó en Reto 4 Elementos, reality show de Televisa.

Sin embargo, esta no es la única vez que la madre de Martín ha salido en televisión, ya que muchos la recuerdan por una entrevista que concedió en 2017 a La Red, cuando expuso los resultados de la prueba de ADN que confirmó la paternidad del actor. Esto, el parecer, no gustó nada a Fierro.

“Él se ofendió muchísimo por eso y un día lo llamé a decirle que Martín estaba de cumpleaños, y que el regalo más bonito que podría recibir sería una llamada de su papá, pero me dijo que no porque yo lo había boleteado en los medios y había mostrado la prueba (...) Nosotros no tenemos cómo hablar con él porque nos tiene bloqueado a ambos de redes sociales”, expresó Natali Ortiz a este mismo programa de televisión en agosto de 2020.

¿Qué ha dicho Andrés Fierro sobre su hijo Martín?

Tras las recientes declaraciones de Martín, Andrés decidió guardar silencio y no se ha pronunciado de manera formal, al menos hasta ahora. No obstante, en septiembre de 2020 habló del tema en una entrevista con Lo sé todo.

Según comentó Andrés Fierro en aquella ocasión, Natali Ortiz se encargó de alejarlo de Martín y llegó a quitarle la patria potestad. Razón por la cual Martín podía salir y entrar del país sin el permiso de su papá.

“No me pareció justo que me haya pisoteado y destruido cuando, vuelvo y digo, hubo circunstancias en las que ella sabe que hubo errores, tanto de ella como míos ¿Cómo hacía él para salir del país si yo soy legalmente el papá? ¡Porque me quitó la patria potestad! Cuando los primeros años yo le firmaba los permisos y luego no me los pedía. Hasta me dijo que le iba a quitar el apellido (...) Yo respondí por el niño muchos años, hasta que mi situación empezó a empeorar y hasta que, gracias a estos escándalos, la televisión me alejó”, expresó en su momento.