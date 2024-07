Hijo de Andrés Fierro habló sobre el rechazo y abandono del actor: “Sentí rabia”

Andrés Fierro se dio a conocer entre el público colombiano gracias a su papel de Esteban en Padres e Hijos. Sin embargo, su nombre suele ser noticia en los medios por temas ajenos a su vida profesional.

Tal y como ocurrió en días recientes, cuando reapareció Martín Fierro, hijo que el actor tuvo en su relación con Nataly Ortiz, quien habló sobre la relación con su papá y generó fuerte polémica.

Hijo de Andrés Fierro lo señaló de abandono

Cabe recordar que hace siete años, Nataly Ortiz concedió una conversación con el programa La Red, del canal Caracol, en la cual mostró la prueba de ADN que confirma la paternidad de Fierro sobre Martín. No obstante, en aquel momento la mujer señaló que por hablar públicamente del tema el actor bloqueó la comunicación.

“Yo respondí por el niño muchos años y cuando mi situación empezó a empeorar, gracias a todos esos escándalos, la TV me alejó. Me tocó tomar otra opción de vida (...) Ella me quitó la patria potestad o por qué creen que pueden salir y entrar del país sin problema, sin la autorización del papá”, respondió Andrés Fierro en aquella ocasión durante una charla con Lo sé todo.

Ahora, en una reciente entrevista con Buen Día Colombia, Martín Fierro contó su versión de los hechos y señaló que fue negado por su papá.

“Un día lo busqué en redes y sociales y no lo encontré porque me tiene bloqueado (...) No lo extraño porque tampoco estuvo ahí, entonces no. En algún momento sentí como rabia porque pensé: ‘¿Qué le he hecho a este man para que me rechace así?, y aparte me niegue’”, expresó el joven, quien es estudiante de cocina.

¿Hijo de Andrés Fierro quiere reconciliarse con el actor?

En la misma charla con Buen Día Colombia le preguntaron a Martín sobre los sentimientos hacia su padre.

“No tengo por qué tenerle rencor a alguien porque no me ha hecho daño. Lastimosamente sus comentarios me pudieron lastimar en su momento, pero, tengo que entender que mi mamá es la que me ha ayudado a sanar”, respondió el hijo de Martín Fierro y Nataly Ortiz.

Por último, el joven mencionó que el único momento que compartió con su padre fue cuando era niño y, en un centro comercial, le regaló un muñeco de peluche.

“Fue el momento más especial que más me gustó. Me puse muy feliz porque representó mucho que me diera ese regalo, porque nunca me había regalado nada (...) No me cerraría la posibilidad de hablar con él, pero por el momento no quiero buscarlo. Él debería buscar a su hijo, no yo”, concluyó Martín Fierro.