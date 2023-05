Lewis Hamilton y Shakira cenando en Miami ¿Nuevo romance a la vista?

Shakira continúa demostrando que está mucho mejor en su nueva vida en Miami y lejos de Gerard Piqué. La colombiana se mudó al país estadounidense con sus dos hijos, Milan y Sasha, después de confirmar su separación del exfutbolista tras doce años juntos. Su vida sentimental sigue generando rumores y llamando la atención de la prensa y sus seguidores.

Un día después de recibir el premio a la Mujer del año de la revista Billboard, la cantante de 46 años se llevó todas las miradas por asistir al Gran Premio de Fórmula 1 acompañada de una celebridad de Hollywood y sus dos pequeños. En videos y fotos quedó registrado el amigable rato que vivió con Tom Cruise, con quien compartió palco y una larga conversación.

¿Shakira tiene una nueva conquista de la ‘Fórmula 1′?

Mientras el nombre de la barranquillera continúa como protagonista alrededor del mundo por los supuestos detalles que recibe de Tom Cruise, hace unas horas fue relacionada con otra figura, pero en este caso del deporte. Se trata de Lewis Hamilton, de 38 años, piloto de Fórmula 1 y siete veces campeón del mundo.

Al mismo evento que asistió la ex de Piqué, Hamilton compitió y quedó de cuarto, pero eso no impidió que se tomara un tiempo por la noche y asistiera al exclusivo restaurante del centro de Miami Cipriani. Lo que pocos se imaginaban es que fuera para encontrarse con la artista colombiana que poco a poco ha ido retomando su vida social en la ‘Ciudad del sol’. Su reunión no fue secreta, pues se dejaron ver de todos los asistentes.

shakira en el restaurante Cipriani en Miami conociendo a Lewis Hamilton del equipo Mercedes (7 de mayo) #shakira pic.twitter.com/LofdrJeqVj — Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) May 8, 2023