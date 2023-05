Pareja de Darío Gómez habló de su relación con el cantante: “yo no tuve mamá”

El 26 de julio de este año será el primer aniversario de fallecimiento de Darío Gómez, más conocido como ‘El Rey del despecho’. El intérprete de éxitos como La tirana, Sobreviviré y Nadie es eterno, sufrió un infarto a sus 71 años, fue velado durante cuatro días en el Coliseo Yesid Santos y luego sepultado en el Cementerio Campos de Paz en Medellín.

Te puede interesar: Darío Gómez: conoce a su última pareja

A pesar de no alejarse de su exesposa Olga Lucía Arcila, pues ella fue su mánager hasta el día de su muerte; Darío Gómez se había dado una nueva oportunidad en el amor algunos años antes de fallecer con Johana Vargas, también conocida como ‘Nini’, quien lo acompañó por más de doce años y quien no se separó ni un segundo del féretro durante la velación del cantante. En su cuenta personal de Instagram, la pareja del artista mostraba que convivía con él y criaban juntos a sus dos mascotas cocker spaniel, Abril y Beethoven.

El cantante de música popular, Darío Gómez, habría tenido una relación sentimental durante doce años con una misteriosa mujer ¿De quién se trata? Fotografía por: Instagram: @ninivargas06

Pareja de Darío Gómez desmintió ser sobrina del cantante

El nombre y la identidad de Vargas volvió a sonar hace unos días, cuando Catalina Gómez, la hija del cantante, aseguró que Johana era también familiar del difunto. “Quiero que entiendan hoy que yo no la veo como una amiga de mi papá, la veo como una familiar de mi papá, ella no se llama solo Johana Vargas, ella también es Gómez, ella es sobrina de mi papá porque ella es hija de una hermana de mi papá que se llama Myriam Gómez, ella tiene tres hermanos a quien mi papá y mi mamá desde muy chiquiticos les dieron una finquita en La Tebaida, le tendieron la mano y ella pagándole a mis papás metiéndoseles en el hogar a mis papás desde sus quince añitos. Yo no estoy de acuerdo con eso, a mi papá se lo perdoné en vida y a ella también, yo no le tengo odio ni rencor, pero es algo con lo que no voy. Mi mamá nos crió muy diferente, a respetar un hogar, a respetar a un hombre casado, y menos a meterse entre familia, esta niña era detrás de mi papá hasta que lo logró, pero también mi papá cedió. Como dice el dicho ‘el hombre propone y la mujer dispone’; yo no voy con eso, pero lastimosamente fue así” reveló durante la misma interacción con sus miles de seguidores.

Más sobre Darío Gómez: Hija de Darío Gómez contó que el cantante trató de comunicarse con ella ¿qué dijo? Catalina Gómez, hija del cantante fallecido Darío Gómez, reveló que ‘El rey del despecho’ ha tratado de comunicarse con su familia en repetidas ocasiones. ¿Qué ha hecho? Leer más Hija de Darío Gómez contó que el cantante trató de comunicarse con ella ¿qué dijo? Darío Gómez: exesposa del cantante asegura que ha sentido su presencia en la casa Olga Lucía Arcila, exesposa del cantante fallecido Darío Gómez, reveló detalles de los últimos minutos de vida del artista. Me interesa Darío Gómez: exesposa del cantante asegura que ha sentido su presencia en la casa

Hace unas horas, a través de un Instagram Live, Johana se sentó junto a Daniela, la nieta del cantante, para revelar su verdad de la historia. Por más de una hora, Vargas contó que ella y su familia fuero desplazados por la violencia del país. “Yo desde muy niña lastimosamente no tuve a mi lado una mamá, mi hermana y yo no tuvimos a nuestra mamá biológica a nuestro lado, mi padre cuando estábamos muy pequeñas se conoce con Myriam, la hermana de Darío y empiezan una relación, se enamoran y se casan”, contó. Para ese entonces, según su relato, ella y su hermana no habían sido registradas en una notaria, pues esperaban que algún día regresara su madre para ponerle el apellido, sin embargo, seis años después de conocerse, Myriam decide otorgarles su apellido a las pequeñas. “Catalina antes de hablar debe ir a averiguar dónde aparece nuestro registro y la fecha donde nos registraron. Sí tengo el apellido, pero nunca lo he negado”, aseguró.

¿Cómo conoció Darío a su última pareja?

En la misma transmisión, la pareja del cantante contó que antes de sus 16 años, solo se cruzó tres veces con el que sería su pareja por más de una década. Igualmente, desmintió que él no los “mantuvo” ni “regaló una finca”, como indicó Catalina. “A mi papá el apoyo que le dieron fue que lo dejaron trabajar como mayordomo en una finca que tenía Darío por Cocorná. Estuvimos ahí solo seis meses y después de un tiempo nos vuelve a atacar la violencia por lo que nos vamos a vivir a la costa y no vuelvo a ver a Darío por muchos años hasta la edad de 16 años”.

Vea también: Los secretos de Gregorio Pernía para lucir sexi a los 53 años

Aunque en su relato no revela detalles de cómo inició su amor con ‘El Rey del despecho’, sí aclaró que su intención nunca fue “dañar” un matrimonio o meterse en medio de la pasada relación del cantante. “A a mis 16 años yo vuelvo a ver a Darío, él a mí no me veía con ojos de su sobrina ni yo a él de ser mi tío, nunca estuve cerca de él, a nadie de los Gómez nunca los he tratado de tíos porque en verdad sé que no lo son. Solamente les quiero decir a todos que yo no voy a asumir un título que no me corresponde, no voy a asumir una historia que no me corresponde. Que yo supuestamente me metí o que yo dañé, uno no puede dañar algo que ya está dañado, eso fue lo que Darío me contó y lo que veían las demás personas, yo la verdad no sé de qué manera vienen ahora a decir que soy yo o a culpar a Darío, lo que hizo Catalina es culpar a su propio padre”, finalizó.