Shakira: esto costó el polémico ‘look’ que lució en el discurso de los Billboard

Este fin de semana se celebró la primera edición del Billboard Mujeres Latinas en la Música. Ahí, Shakira realizó su “regreso triunfal” a los eventos desde que finalizó su relación de doce años con Gerard Piqué y cambió de residencia para vivir en Miami con sus dos hijos, Sasha y Milan. La barranquillera recibió el primer premio a ‘Mujer del Año’, entregado por su colega Maluma. En su recordado discurso, la cantante mencionó a su madre Nidia del Carmen Ripoll y pronunció varias indirectas para su ex.

“El premio se lo dedico a mi madre, a las madres solteras y más que celebrar a la mujer del año, celebremos el Año de la Mujer. Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo… Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”, expresó.

La colombiana fue elegida como la artista del año en la gala de Mujeres Latinas en la Música de la revista Billboard. Fotografía por: Telemundo - Billboard

Shakira recibió críticas por el vestido que usó en los Billboard

La colombiana dividió las opiniones por la vestimenta que decidió llevar a la gala donde recibió uno de los premios más importantes de la noche. Para la mayoría de internautas, su ‘look’ estuvo poco pensado para tratarse de uno de sus regresos públicos, tras su separación amorosa. Lo que pocos pensaron es que detrás del polémico y corto vestido, existieran tantos millones de pesos.

El encargado de vestir a la colombiana fue el diseñador David Koma, quien también ya había diseñado otros vestuarios de su íntima amiga. Según la marca del experto, el vestido negro que lució la artista cuesta aproximadamente 7′500.000 pesos colombianos. Su vestuario completo podría superar los catorce millones, pues sus plataformas Versace eran mucho más costosas que el vestido, por un valor de 7′850.000 pesos colombianos.

