Yan, finalista del ‘Desafío’ contó por qué no se volvió a ver con sus excompañeros

A medida que pasaba el Desafío The Box, los televidentes iban escogiendo a sus participantes favoritos. Yan Pizo, quien primero fue parte de Gamma y luego de Beta, fue catalogado como uno de los más ágiles. El box de aire era en el que más se destacaba.

Sus habilidades y destrezas físicas, así como las mentales, le permitieron llegar a la semifinal, enfrentándose a Kaboom, Byron y Sensei. El concursante se destacó además por su sencillez y humildad, con casi todos sus compañeros tuvo una gran relación.

¿Por qué Yan se alejó de sus excompañeros del ‘Desafío The Box’?

Una vez se terminó el reality de Caracol Televisión, varios de los participantes se reunieron en diferentes oportunidades para compartir y recordar anécdotas que vivieron dentro de la ‘Ciudad de las cajas’. Aunque la mayoría eran exintegrantes de Alpha, también estuvieron otros como Mai y la Flaca, quienes eran de Gamma.

Los internautas no pasaron desapercibido el hecho que no estaban todos, al menos los del último ciclo, por eso, han estado preguntándoles en sus redes los motivos.

Esta semana, un usuario le escribió a Yan en la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de instagram: “¿por qué no vas a las reuniones que han hecho tus demás compañeros?”. Sobre eso, respondió: “la verdad es que desde que salí del Desafío he tenido bastantes compromisos, ¿quién iba a creer que yo iba a tener que manejar una agenda? Hemos estado saliendo bastante, conociendo lugares y por esta razón no he podido estar en las invitaciones que me han hecho, pero apenas quede tiempito por ahí voy a ver a los compañeros, así que esperemos”.

De igual manera, señaló que extraña a sus compañeros: “también extraño competir todos los días, extraño estar embarrado, hasta los castigos y sufrir, extraño todo eso, es una experiencia y ojalá se repita”.

Yan se abrió sobre muchos temas luego de su paso por el Desafío pic.twitter.com/w1BwOXNjt2 — Ana (@PuraCensura) August 23, 2023

¿Qué hizo Yan con el dinero que ganó en el ‘Desafío The Box’?

Aunque no fue el ganador, el exconcursante se llevó varios millones en efectivo y dos motos. “La verdad, cuando salí no tenía un buen celular, así que conseguí un buen celular para poderles subir un buen contenido. También lo he invertido en cosas de la casa. Lo que queda vamos a seguirlo invirtiendo en la casa, vamos a ver para qué tanto nos alcanza. Hay que administrar bien”.