Yan, del ‘Desafío The Box’, alertó sobre grave situación que lo está afectando

La tercera entrega del Desafío The Box terminó hace poco más de un mes, pero sus concursantes continúan siendo noticia por diversas razones. Yan, por ejemplo, debido a una situación que se ha presentado en los últimos días a través de redes sociales y lo tiene bastante preocupado.

De acuerdo con lo que expuso el participante, quien consiguió el segundo lugar en esta temporada, algunas personas se han dedicado a crear cuentas falsas con imagen en Instagram y TikTok, suplantando así su identidad ante miles de usuarios que piensan estar siguiendo la cuenta oficial.

“Muchos de ustedes les están dando mucho me gusta a las fotos y videos que sacan de mi perfil, entonces para que ya no le den más me gusta ni compartan. La página se llama Yan Carlos y es completamente falsa. Si pueden reportarla, sería mucho mejor”, aseguró el concursante, quien perdió la final del Desafío The Box contra Sensei.

De igual manera, el deportista advirtió que este tipo de cuentas falsas suelen prestarse para estafas y otro de tipo de problemas, por lo que reiteró su invitación a dejar de seguirlas y alertar a cada red social sobre este comportamiento, teniendo en cuenta que podría el bienestar de los internautas y, sobre todo, su buen nombre.

Por último, Yan aprovechó la ocasión para compartir el enlace de uno de estos perfiles de Instagram, facilitando así el trabajo para su comunidad de seguidores, quienes lo apoyaron en esta labor y lograron que la cuenta fuera eliminada.

El duro momento familiar que atraviesa el finalista del ‘Desafío The Box’

En uno de los episodios del reality show, Yan le mostró a todo el país que llevaba mucho tiempo planeando tener un segundo hijo con su esposa, quien en aquel momento lo visitó en plena competencia y le contó que estaba embarazada. Sin embargo, semanas después de finalizar el programa recibieron una mala noticia.

Según comentó el joven caucano, quien fue recibido como todo un héroe en su pueblo natal, su pareja perdió el bebé que estaban esperando: “Estoy aquí para contarles a todos los que han estado conmigo en este proceso. Lastimosamente, mi pareja y yo perdimos el bebé que venía en camino”.

Además, Yan manifestó que el proceso no ha sido fácil pues tenían mucha ilusión de darle la bienvenida a un nuevo integrante de su familia. Finalmente, agradeció a sus seguidores por estar pendientes de lo que ocurre con su vida.

“La verdad esto fue una motivación en las últimas pruebas para seguir. Yo siempre he dicho que los planes de Dios son perfectos y, quizá, esta motivación que él me envió fue para darla toda en las últimas pruebas. Estuvieron conmigo (los patines del bebé) en la semifinal, en el repechaje, y en la final (...) Es un poco complicado y a ratos me da un poco duro, pero así son los planes de Dios, quizá este no era el momento para tener el bebé a mi lado y más adelante se dé la oportunidad”, concluyó el finalista del Desafío The Box en aquella ocasión.