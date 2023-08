Video: así quedó Jessi Uribe luego de recibir fuerte ‘botellazo’ en un concierto

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular más escuchados y comentados del país. Gracias a éxitos como Dulce pecado, Matemos las ganas, Repítela, La culpa, Como si nada, entre otras, el santandereano también ha conquistado otros países del mundo con su música.

Te puede interesar: Yailin le cantó a Tekashi ‘Mi ex tenía razón’, de Karol G. Indirecta para Anuel

Jessi Uribe Fotografía por: Instagram Jessi Uribe,

¿Qué le pasó a Jessi Uribe?

El 19 de agosto se celebró el 54° Festival de los Palenque, en Caldas, donde se presentaron importantes artistas para amenizar la velada, entre ellos, Jessi Uribe, quien cuenta con 6,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde suele mostrar varios detalles de su vida personal y profesional.

Aunque todo parecía ir bien, el artista sufrió un pequeño accidente mientras cantaba. En redes se filtró un video donde se observa cómo un hombre, quien estaba dentro del público, le lanzó una botella con agua y lo golpeó en la cabeza. Según las autoridades, al parecer el hombre se encontraba en un alto grado de alicoramiento, por lo que habría recibido una multa.

Más noticias de Jessi Uribe Paola Jara reveló quién, además de ella, está ‘tragada’ de Jessi Uribe Por medio de una historia de Instagram, Paola Jara mostró quién está más enamorada que ella de su esposo Jessi Uribe. Leer aquí Paola Jara reveló quién, además de ella, está ‘tragada’ de Jessi Uribe Jessi Uribe defendió a Paola Jara de las críticas: “a mí sí me gusta contestar” El cantante Jessi Uribe se mostró molesto y ofendido por los malos comentarios que recibió su esposa Paola Jara luego de afirmar que “nadie le quita nada a nadie”. Esto dijo el santandereano. Leer aquí: Jessi Uribe defendió a Paola Jara de las críticas: “a mí sí me gusta contestar”

En ese momento, Uribe no dudó en cerciorarse si le había causado alguna herida en su rostro o en su cabeza. En redes sus seguidores comentaron al respecto: “qué falta de respeto, qué vulgaridad”, “si la gente no está de acuerdo con el artista para qué va… malagradecidos, tras de que van gratis son bien groseros”, “qué pasa con la gente si no te gusta el cantante no vayas y punto por qué llegar a este punto de gamineria”, “por culpa de los ñeros los artistas ahora van a tener que cantar entre una vitrina. Y se pierde lo bueno de los conciertos”.

Jessi Uribe mostró cómo quedó luego de recibir el ‘botellazo’

A través de la dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ de Instagram, un usuario le escribió: “queremos saber con qué le pegaron en la cabeza? ¿Fue un botellazo? ¿Qué pasó?”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El artista no se había manifestado al respecto y para contestarle a su seguidor decidió subir un video bailando, mientras, aparentemente, hacía ejercicio en su casa. Aunque no mencionó ninguna palabra, junto al clip escribió: “estamos melos”, lo que significa que está en perfectas condiciones. Mientras tanto, se iba acercando a la cámara tratando de mostrar que no tenía nada y estaba bien.