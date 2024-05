Wendy Guevara le respondió pulla a Nataly Umaña: “la crítica siempre va a estar”

El triángulo amoroso de Nataly Umaña, Melfi y Alejandro Estrada, ha sido uno de los temas más comentados en el mundo de la farándula en Colombia. La actriz perdió su matrimonio con Estrada por el fugaz romance que tuvo con el cantante panameño en La casa de los famosos.

Miguel Melfi y Nataly Umaña en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó con Nataly Umaña y Wendy Guevara?

La visita de Wendy Guevara al reality de convivencia se convirtió en tendencia, pues, además de hacerles confesar varios detalles íntimos a los participantes, también se refirió a lo que ocurrió con Umaña.

“Yo siento que mi comadre... ¿Para qué lloraba?, no es por justificarla, ni justificar a Melfi, es un poco más inmaduro, pero ambos quisieron sacar lo que llevaban dentro. Se vale pedir perdón, pero finalmente su esposo no la perdonó. Uno dice que no va a pasar nada... no se ve. Así que toma la decisión de dejarse llevar por la situación, pero... la verdad se vio bien... pu*a”, dijo en ViX, en conversación con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez.

No obstante, Nataly se molestó y por medio de una carta solicitó que el canal RCN se retractara por agredir su integridad con fuertes palabras.

¿Qué le respondió Wendy Guevara a Nataly Umaña?

Luego de varios días de silencio, la mexicana, ganadora de La casa de los famosos México, realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y sus seguidores no dudaron en preguntarle qué pensaba de las palabras de Nataly.

Sin mayor reparo, la creadora de contenido y actriz le contestó: “también de la chica esta que se molestó por lo que yo dije, ustedes saben que yo respeto a las mujeres mucho, pero cuando uno entra a este tipo de realities expones tu vida y la crítica siempre va a estar, así como a mí me criticaron en el set cuando estaba en el reality de México”, afirmó.

Muchos internautas apoyaron la opinión de Wendy: “creería que después de exponerte ante toda Colombia de la manera que lo hizo, exigir respeto por una opinión está de más”, “el problema es que el respeto no se exige, se gana”, “bueno Nataly no debería molestarse o es q no se acuerda de su pasado y parte lo q le hizo al esposo y siendo figura pública eso no lo olvida nadie”.

Cambio físico de Nataly Umaña

En los últimos días, la actriz ha cautivado a sus seguidores con su sorprendente cambio físico. Recientemente publicó un video presumiendo su escultural cuerpo, especialmente su abdomen marcado y tonificado.

En redes, por supuesto, sus fanáticos no dudaron en elogiarla: “cuerpazo”, “muchas a esa edad quisiéramos vernos así”, “ese cuerpo no se le veía en La casa de los famosos”, “qué cuerpón las que critican es por envidia, Te amo Nataly”, “ya quisieran muchas tener ese cuerpazo”.