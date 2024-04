Nataly Umaña se fue de Colombia tras su separación de Alejandro Estrada: “te amo”

El matrimonio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada llegó a su fin después de la participación de la actriz en La casa de los famosos y su fugaz romance con Miguel Melfi, su compañero de competencia.

Miguel Melfi, Alejandro Estrada, Nataly Umaña Fotografía por: La casa de los famosos / RCN / Vix

Tras su salida del reality, la actriz volvió a la casa donde convivía con su exesposo; sin embargo, hasta el momento, se desconoce si hubo un reencuentro entre los dos, pues cuando ella salió, el actor de Tu voz estéreo se encontraba en Cartagena disfrutando de unos días de descanso. Ahora, él está en las grabaciones de MasterChef Celebrity.

¿Para dónde se fue Nataly Umaña?

Una vez Nataly salió del reality de RCN y ViX, se ha mostrado feliz con sus mascotas, compartiendo con algunos de sus amigos, haciendo ejercicio, entre otras actividades que la han mantenido ocupada. Por ahora no ha revelado cuáles son sus nuevos proyectos laborales ni qué pasará con su vida personal tras su separación.

En las últimas horas, la actriz sorprendió al mostrar en su cuenta de Instagram donde tiene 675 mil seguidores, que se despidió de Colombia y llegó a Ciudad de México, en México. No se sabe cuánto tiempo estará allá, pero sí se mostró muy emocionada pues se reencontró con una persona muy especial.

En los videos que publicó, aparece cantando junto a Krystel Rubalcava, una gran amiga suya, expresando su felicidad de volver a verla. También aparece comiendo comida típica del país azteca. “México siempre te recibe con los brazos abiertos. Te amo, parce”, le dijo su amiga.

¿Melfi buscará a Nataly Umaña cuando salga de ‘La casa de los famosos’?

Aunque ya no se habla tanto de Nataly Umaña dentro de la casa, el generador de contenido Camilo Pulgarín, quien vio desde afuera todo lo que ocurrió con la actriz y el cantante panameño, le preguntó, a través de su personaje de ‘María José’, si existe la posibilidad de retomar su relación con ella cuando él salga del reality. “Si salieras y Nataly Umaña estuviera soltera, ¿le caerías o no?”, le preguntó. El cantante no dudó en responder y dejar abierta la posibilidad de retomar lo que inició en el reality. “Si nos seguimos llevando bien y todo está bien, por qué no entablar una conversación y si llegara a pasar algo, pues…”.

Luego el creador de contenido le preguntó: “¿o sea, la quieres de novia?”, inmediatamente el cantante lo negó: “nooo”, dijo. “La utilizaste”, agregó ‘María José’. Al final Melfi contestó: “no, tampoco”.

Luego que Nataly salió del concurso, Melfi mostró interés en Martha Isabel Bolaños, con quien se dio un beso el pasado fin de semana en medio de un juego. No obstante, no ha pasado nada más entre él y la actriz de Betty, la fea.