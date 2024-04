¿Con quién está viviendo Alejandro Estrada mientras Nataly Umaña está en su casa?

Luego de la sonada separación de Nataly Umaña y Alejandro Estrada, los televidentes y usuarios en redes sociales se preguntaban dónde viviría la actriz al salir de La casa de los famosos; de hecho, surgieron múltiples memes donde algunos usuarios se burlaban de ella, quien supuestamente debía buscar arriendo en Bogotá para mudarse luego que su esposo le pidiera el divorcio por su infidelidad con Melfi.

Nataly Umaña. Fotografía por: RCN Televisión

No obstante, en su cuenta de Instagram donde tiene 637 mil seguidores, la actriz de Los canarios ha mostrado que está viviendo en su propia casa, la misma que construyó con su exesposo Alejandro Estrada. Allí pasó la Semana Santa, mientras el expresentador de Tu voz estéreo se encontraba de viaje en Cartagena junto a un grupo de amigos.

Alejandro Estrada reveló con quién ha estado mientras Nataly está en su casa

De acuerdo con las publicaciones en redes, los actores no se han vuelto a encontrar después de la visita de Estrada a La casa de los famosos, cuando le devolvió el anillo de matrimonio a Nataly.

Los seguidores han estado a la expectativa por ver el reencuentro de la expareja, pero, hasta el momento, no se ha registrado públicamente. Algunos usuarios se han preguntado si el actor y empresario no ha estado en su casa, entonces, ¿con quién está viviendo?

En una entrevista con la revista 15 minutos, Estrada aseguró que, durante este tiempo, se ha refugiado en su hijo, quien llegó de Francia para acompañarlo a superar este difícil momento de su vida.

“Mi hijo recientemente vino a acompañarme durante 15 días debido a toda esta situación, fue lo máximo estar a su lado. Nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación, es más, ahora tuvimos una conversación de hombre a hombre en donde me dio su opinión, me aconsejó y me apoyó incondicionalmente”, aseguró Estrada.

Aunque el actor ha estado abierto a responder diferentes preguntas sobre su separación, también ha mantenido en total hermetismo el lugar exacto donde se encuentra hospedado. De igual manera, no ha revelado tampoco si ya se encontró con Nataly y en qué va el proceso de divorcio.

Sin embargo, sí ha dejado claro que ha contado con el apoyo de algunos amigos, su terapeuta y un pastor de una iglesia cristiana. En conclusión, es con su hijo Tomás, con quien planea una nueva vida, sin Nataly Umaña.

“Antes de entrar a la Universidad vamos a tener una aventura los dos: viviremos un año el uno con el otro, así que estoy esperando ese momento para compartir con mi hijo”, afirmó Estrada.

¿Qué piensa Nataly Umaña de lo que ocurrió con su matrimonio?

Al salir del reality de convivencia, Umaña también se refirió en una entrevista con Buen día Colombia sobre lo que ocurrirá con Alejandro. Según dijo, quiere verlo para pedirle perdón por lo que sucedió con Melfi. “Hemos sido muy reservados y privados, con nadie había hablado, solamente con la psicóloga y mis papás. Me cuesta exponer, no quiero que nos juzguen. He querido estar guardadita. Vamos a hablar, tengo que pedirle perdón, preguntarle qué siente, si sintió dolor o traición, decirle a la cara que nunca quise hacerlo”.