¿Alejandro Estrada fue infiel? Esto dijo sobre Nataly Umaña: “estaba intoxicado”

Nataly Umaña y Alejandro Estrada han sido los protagonistas de múltiples titulares en medios de comunicación y redes sociales por el escándalo de infidelidad de la actriz con Melfi, su compañero de La casa de los famosos.

Miguel Melfi, Alejandro Estrada, Nataly Umaña Fotografía por: La casa de los famosos / RCN / Vix

En un comienzo se creyó que ese romance se trataba de una estrategia del juego, pero con el paso del tiempo, comenzó a tomar fuerza hasta el punto en el que, Alejandro Estrada entró un par de minutos al reality para devolverle a quien fue su esposa por 12 años el anillo de matrimonio, asegurando que, por lo que había ocurrido, daba por terminada su relación.

Ese fue uno de los momentos más tensionantes que vivieron los participantes de La casa de los famosos. Estrada se mostró muy afectado, al igual que su exesposa, quien no pudo evitar llorar, pese a que no se podía mover ni mencionar alguna palabra porque estaba bajo la dinámica de ‘Congelados’ que consiste en quedarse quietos cada vez que llega un familiar a visitarlos.

Alejandro Estrada cambió a una novia por otra mujer

Por estos días, el actor y expresentador de Tu voz estéreo ha concedido varias entrevistas donde ha revelado varios detalles de su relación con Nataly. En diálogo con el periodista Marco Vergara, para el programa La ventana de Red+Noticias, confesó que, en una relación pasada, vivió algo similar a lo que le ocurrió a su exesposa con Melfi.

“A mi mujer le gustó otro, a mí en alguna relación anterior me gustó otra y me fui con la otra, o sea, solo que no, no era el escenario”, reveló.

¿Infidelidad de Nataly Umaña con Alejandro Estrada fue karma?

Aunque el también empresario no reveló el nombre de la mujer, sí dejó claro que no se trató de un karma, como le mencionó el periodista, pues eso que él hizo en ese momento, lo pagó a su debido tiempo.

“No, no fue karma, solamente que dejé mi relación anterior y a la semana estaba con otra porque ya no podía, estaba intoxicado con mi otra relación. Fue años atrás, pero no es karma, yo ya estaba liberado. Ya lo había pagado con otra cosa”, aseguró.

El retoque estético de Alejandro Estrada tras su divorcio

Aunque el actor se mostró muy afectado por la pérdida de su matrimonio, en los últimos días se ha visto muy tranquilo, sacando adelante sus proyectos e incluso, estuvo unos días de vacaciones en Cartagena junto a un grupo de amigos. Para algunos internautas, se fue “a pasar la tusa” de su separación, pues, casualmente, en esa misma fecha, Umaña fue eliminada del reality.

Hace unos días, el artista se sometió a un par de retoques estéticos para lucir más guapo. Sus seguidores no han dudado en elogiarlo por el resultado. Lo primero que se hizo fue unos masajes relajantes para liberarse de la tensión que le ocasionó el escándalo de infidelidad.

Luego, acudió a una clínica especializada para mejorar el aspecto de su piel: “día de limpieza e hidratación de cara y espíritu”, escribió.

¿Nataly Umaña se arrepiente de haberle sido infiel a Alejandro Estrada?

La actriz de Los canarios ha sido fuertemente criticada por lo que hizo. Una vez salió del reality aprovechó una entrevista con el programa Buen día Colombia para pedirle perdón a su exesposo:

“Sentía como si estuviera de vacaciones como estaba en un juego, pues obvio es un juego y no hay que perder el objetivo, pero tener la afinidad con personas es más llevadero. Pasé por encima de él y sus sentimientos. No fue el tiempo, el lugar ni la manera, pero pasó. Perdón, perdón, me equivoqué”.