Nataly Umaña reveló si volverá con Alejandro Estrada y qué pasará con Melfi

El tema que es tendencia desde anoche en el mundo de la farándula en Colombia es la salida de Nataly Umaña de La casa de los famosos. La actriz estaba en la placa de nominados junto a Julián Trujillo, Pantera y su nuevo novio Miguel Melfi.

Nataly Umaña en 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: Canal RCN

Al final de la noche, el público decidió: la exesposa de Alejandro Estrada tuvo que abandonar la competencia, generando una ola de comentarios y memes al respecto, algunos a favor, otros en contra.

Así reaccionó Nataly Umaña a su salida de ‘La casa de los famosos’

Luego de anunciarse la noticia, Nataly Umaña pasó a la previa de ViX para hablar con los presentadores Roberto Velásquez y Lina Tejeiro. Allí, fue cuestionada sobre cómo sentía ahora que ya no hacía parte del reality.

“Estoy en shock, no sé, dentro de todo, yo tuve la sensación que iba a salir, algo en mi corazón me decía que iba a salir, lo presentía”, comenzó diciendo.

Enseguida, aseguró que está preparada para lo que se le viene encima, teniendo en cuenta que su exesposo Alejandro Estrada le pidió el divorcio frente a toda Colombia, luego de conocer su romance con Migue Melfi. “Estoy lista, una raya más al tigre, vamos con toda”, dijo, a lo que Velásquez le preguntó: “Ahora tienes que coger el toro por los cuernos, ¿ya pensaste en eso?, ¿qué vas a hacer?”.

¿Nataly Umaña volverá con Alejandro Estrada?

Para responder a la pregunta que le hizo el presentador, Umaña se mantuvo firme en decir que su matrimonio con Alejandro Estrada ya no tiene arreglo, por lo que, prefiere, que tomen caminos separados para que ambos puedan ser felices.

“Lo que sea que tenga que afrontar, lo voy a hacer, tengo que salir primero para darme cuenta cómo está todo, tengo claro que sea lo que sea todo obra para mí bien. Las decisiones que tomé allá sigo pensando que fueron las mejores para mí, es lo que quiero, es lo que deseo, quiero ser feliz, si hablamos de Alejandro, quiero que él también sea feliz y esperemos a ver cómo nos va cuando nos veamos”, dijo.

De igual manera, reconoció que su nueva vida no será fácil pues giraba en torno a su esposo. Sin embargo, está tranquila por lo que ocurrió y no dudó, una vez más, en elogiar a Estrada.

“Alejo es el hombre más maravilloso que yo he conocido en mi vida y lo he dicho hasta el cansancio, lo que pasa es que ya no debe haber vuelta de hoja, no porque no nos amemos, sino porque definitivamente queremos otras cosas en nuestras vidas. Es muy duro lo que estoy diciendo porque voy a estar sola. Tengo hábitos con él, mi vida entera”.

¿Nataly Umaña seguirá su relación con Melfi?

Sobre su amorío con Melfi, la actriz aseguró: “Nos la pasamos hablando por ahí y de repente me di cuenta de que cuando él me miraba yo lo esquivaba. Eso no me pasaba hace mucho tiempo porque no me lo permitía por estar pensando todo el tiempo en que estaba casada, soy una mujer comprometida, tengo un esposo; mientras que allá adentro todo fluyó en libertad y fue muy chévere. Desde entonces me juagaba de la risa por bobadas, me gustó alguien después de mucho tiempo y me permití sentir”, afirmó.

Una de las preguntas más frecuentes es si la actriz y el cantante continuarán su romance, aunque ya no están juntos dentro de la casa. “Esperemos a ver qué pasa, pero por ahora lo que comenzó adentro, allá se quedó y murió... No tengo idea. Me mataron en el juego, ya me sacaron. A mí me gusta, me mira con esos ojitos y siento cositas; sin embargo, debemos esperar a ver qué pasa después”.