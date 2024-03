Lina Tejeiro confesó que abortó por temor: “pienso en cómo se llamaría”

La vida de la actriz Lina Tejeiro es una de las más comentadas en el mundo de la farándula, no solo por los diferentes personajes que ha realizado en las producciones, sino también, por lo que ocurre con su área privada, especialmente cuando tiene que ver con sus relaciones amorosas.

Te puede interesar: Carmelo contra Lina Tejeiro en ‘La casa de los famosos’: “morronga y mentirosa”

Lina Tejeiro está en ‘La casa de los famosos’. Fotografía por: Instagram Lina Tejeiro

Actualmente, la actriz es presentadora de La casa de los famosos, en ViX, y junto con Roberto Velásquez y ‘Carmelo’, comentan los pormenores que ocurren dentro de la casa más famosa del mundo.

Lina Tejeiro abortó a los 18 años

En las últimas horas, se volvió tendencia un aparte de una entrevista que la periodista y presentadora Eva Rey le realizó a Lina Tejeiro, donde abrió su corazón y reveló varios detalles de su vida que, hasta el momento, muy pocos sabían.

En Desnúdate con Eva, la actriz de La ley del corazón contó que, cuando tenía 18 años, abortó un bebé. La conversación surgió luego que Eva Rey recordara el momento cuando ella pensó en hacer lo mismo con su hija.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Lina Tejeiro quien, por primera vez habla en público de la vez que decidió abortar. ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? ¿Piensa alguna vez en el bebé que no tuvo? Entre lágrimas de las dos sigo rompiendo una lanza por las valientes que, a pesar del dolor y los señalamientos se atreven a poner sobre la mesa estos temas para que muchas otras mujeres sepan que no están ni estarán solas”, escribió Eva en Instagram para dar un abrebocas de lo que será la entrevista completa.

A la periodista se le entrecortó la voz recordando cuando ella pensó en la misma posibilidad con su única hija.

Enseguida, Lina reveló: “sí, es la primera vez que toco este tema. De hecho, yo sentía que iba a ser un niño. Guardé ese secreto durante año y medio. Fui a abortar sola, no tuve le apoyo de mi pareja para ese momento porque él estaba muy ocupado trabajando en ese momento y lo hice por el miedo que me daba afrontar a mis 18 años, el ser mamá. Mi familia no le quería ni un poquito. Fue una relación muy tormentosa, entonces lo hice por eso. Sí, pienso en cómo se llamaría, cuántos años tendría, cómo estaría yo”.

¿Quiénes han sido los novios de Lina Tejeiro?

Desde que Lina se dio a conocer en el mundo de la farándula, ha sostenido varias relaciones sentimentales que no han pasado desapercibidas.

Carlos Torres

El actor Carlos Torres de La Reina del Flow, fue novio de Lina cuando tenían 17 y 15 años respectivamente.

“Carlos fue mi primer novio, y mi primera vez también. Estábamos muy chiquitos, teníamos muchas cosas por vivir, además que fue un noviazgo super cortico, como de un año más o menos”, dijo en una oportunidad en una entrevista con ‘Diva Rebecca’.

Vea también: ¿Rigo será papá nuevamente? Su esposa Michelle Durango estaría embarazada

Sebastián Vega

Cuando tenía 18 años fue pareja del también actor Sebastián Vega, con quien duró tres años. “Siento y creo que fue mi primer amor. Un amor muy tormentoso por lo que éramos muy chiquitos. Yo era muy celosa y Sebastián muy guapo, no era mujeriego, pero tenía muchas amigas”, dijo en Se dice de mí.

Juanse Quintero

El también actor y presentador fue novio de Lina Tejeiro. Aunque fue un amor más corto, a diferencia de los demás, no fue ajeno a la opinión pública.

Andy Rivera

Su romance con Andy Rivera ha sido la comentada, pues ha sido la más duradera, pues estuvieron juntos por casi una década, pese a que en ese lapso de tiempo tuvieron varias rupturas.

¿Cuántos años tiene Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro nació el 8 de octubre de 1991 en Villavicencio. Actualmente tiene 32 años, es decir que, el aborto ocurrió hace 14 años.