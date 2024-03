Carmelo contra Lina Tejeiro en ‘La casa de los famosos’: “morronga y mentirosa”

La convivencia en La casa de los famosos cada vez genera más tensión. Varios de los participantes han mostrado sus diferencias que han terminado en conflicto.

Los temas principales han sido la relación de Nataly Umaña y Melfi, y las discusiones que han ocurrido al interior de la casa entre Martha Isabel Bolaños y Sandra Muñoz, o la de Alfredo Redes y Ómar Murillo.

¿Pelea de Lina Tejeiro y Carmelo?

Desde hace varias semanas se rumora que Cristina Hurtado y Carla Giraldo no tendrían una buena relación laboral. De hecho, esos rumores han tomado fuerza porque las presentadoras de La casa de los famosos han quedado en evidencia cuando tienen momentos incómodos durante la transmisión en vivo.

Lina Tejeiro y Robert Velásquez también son presentadores del programa, pero de la transmisión por ViX. Por su parte, la participación como host digital de Carmelo, de ‘Rigo’, también ha sido muy comentada por los internautas.

Hace poco, se creó en La previa la sección Miércoles de ‘Mominación’, con el fin de crear contenido especial para los internautas. Allí, bromearon nominándose entre sí, como se suele hacer dentro de La casa de los famosos, y explicaron las razones por las que lo hicieron, aunque a diferencia de los participantes del reality, ellos no corren el riesgo de ser eliminados.

‘El jefe’ le pidió a Lina nominar a uno de sus dos compañeros de set. La actriz de La ley del corazón no dudar en mencionar a Carmelo, con quien ha demostrado tener una gran relación laboral y de amistad. “Mi ‘Mominado’ eres tú, Carmelo. Te ‘momino’ porque me parece que eres muy chismoso, te metes en lo que no te importa y te crees el dueño de la casa de los famosos Colombia”, le dijo mientras se miraban de frente.

El actor, cuto nombre real es Emmanuel Restrepo, le respondió: “Igual no me importa yo no me creo, yo soy. Gracias”.

Carmelo tilda a Lina Tejeiro de mentirosa

Luego, el turno fue para Carmelo, quien tampoco dudó en ‘mominar’ a la actriz, diciéndole fuertes palabras, relacionadas con su soltería. “Mi mominada es Lina porque me parece que usted es una morronga, lleva un montón de tiempo diciendo que lleva un año y no sé cuánto disque sin nada, también y todo me parece mentirosa y morronga, sabiendo que aquí todos sabemos que quién sabe si eso será verdad o no”.

Aunque ambos intentaron mantener la seriedad, al final terminaron riéndose, evidenciando que todo se trataba de una broma pues ellos suelen tomarse del pelo de esa manera.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar: “los tres son buenísimos, lo mejor de la casa de los famosos. Me encanta Carmelo”, “Carmelo nosotros te salvamos”, “los tres son divertidísimos, no quisiera mominar a ninguno”, “ellos deberían estar en la gala principal así sea por unos días”, “se notaba que Lina estaba que se toteaba de la risa desde el momento uno”, “Carmelo sabe cosas”.