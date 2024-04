Alejandro Estrada tomó radical decisión con Nataly Umaña: “sin palabras”

Hace unas semanas, fue todo un escándalo la relación sentimental que Nataly Umaña inició dentro de La casa de los famosos con Miguel Melfi, aun estando casada con Alejandro Estrada.

Ese fugaz romance le costó el matrimonio de 12 años a la actriz de Los canarios, quien ha asegurado en repetidas ocasiones que no se arrepiente de lo que ocurrió pues, según ella, su relación con ‘Alejo’, como le dice de cariño, no estaba en los mejores términos.

Por su parte, el expresentador de Tu voz estéreo consideró que las cosas hubieran podido ocurrir de otra manera para no haber expuesto su relación como lo hizo Nataly, frente a las cámaras, delante de todo un país.

¿Qué hizo Alejandro Estrada luego de la salida de Nataly Umaña de LCDLF?

El pasado domingo 24 de marzo, Umaña fue eliminada de La casa de los famosos convirtiéndose en tendencia, pues los televidentes y usuarios en redes sociales estaban a la expectativa por saber qué ocurriría al encontrarse nuevamente con Estrada, quien le devolvió el anillo de matrimonio hace unas semanas durante una emisión en vivo del reality de ViX y RCN.

El actor se ha mostrado feliz disfrutando de unas vacaciones en la playa, con buenos amigos. De igual manera, ha estado mostrando sus nuevos proyectos. En sus redes sociales compartió algunas imágenes, mientras que Nataly ha permanecido en la casa en la que vivieron juntos, pero, hasta el momento, no se han reencontrado, o al menos no lo han hecho público.

Tras el escándalo de infidelidad, el actor ha preferido mantenerse al margen de los comentarios de los cibernautas; sin embargo, ha concedido unas entrevistas donde ha revelado que tiene una conversación pendiente con su exesposa.

Alejandro Estrada eliminó a Nataly Umaña de Instagram

En las últimas horas, internautas notaron que Estrada ya no sigue a su exesposa en su cuenta de Instagram donde tiene 953 mil seguidores. Es detalle generó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues algunas personas afirman que eso podría significar el fin definitivo del matrimonio.

La mayoría de los usuarios defienden al actor y critican a Umaña. “Lo que te hicieron fue un favor… lo mismo de Shakira pero en hombre…. Los hombres no lloran los hombres facturan”, “aprovecha la libertad para conocerte y disfrutar el mundo”, “la separación te ha sentado muy bien”, “ya la eliminó, ya la olvidó”, “ya pasó la página”, “no se le ocurra volver con esa señora”, “no hay mal que por bien no venga”, “ya la está olvidando”, “de lo que se perdió Nataly”, “sin palabras, está más guapo ahora”.

¿Alejandro Estrada perdonará a Nataly Umaña?

Mucho se ha hablado de la posibilidad de recuperar el matrimonio; sin embargo, Estrada ha dejado en claro que, por ahora, no lo haría. En una entrevista con la revista 15 minutos, el actor aseguró que se divorciará legalmente y revisará cómo se repartirán los bienes, especialmente, quién se quedará con las mascotas que tienen en común.

“La posibilidad de estar juntos siempre existirá mientras estemos vivos, pero la verdad ahora no podría, no sería capaz y no lo viviría bien. Tampoco puedo hablar en el momento de perdón. Se necesitan muchas cosas y, sobre todo, de tiempo para poder olvidar. Debemos definir quién se va a quedar con nuestras mascotas, un perro y dos gatas, lo que sí tengo claro es que no pienso discutir por nada. Espero cerrar el ciclo con ella y si me preguntas, si me quiero separar legalmente, creo que eso es parte de lo que realmente debo hacer”, le contó al mencionado medio de comunicación.