Video: Nataly Umaña volvió a su casa, donde vivió con Alejandro Estrada

Aunque Nataly Umaña salió el pasado domingo de La casa de los famosos, sigue siendo tendencia en redes sociales, pues muchos seguidores han estado a la expectativa por conocer qué pasará con su vida luego que, su exesposo Alejandro Estrada, le devolviera su anillo de matrimonio por haber iniciado un romance con Melfi, estando todavía casada con él.

Nataly Umaña. Fotografía por: ARCHIVO

Tras su salida del reality, la actriz ha estado en gira de medios hablando sobre su experiencia en la casa más famosa de Colombia, así como también, de sus nuevos proyectos, ahora que salió a la realidad.

Así fue el reencuentro de Nataly Umaña y sus mascotas

Umaña ya ha estado activa en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram donde tiene 543 mil seguidores. Anoche, publicó unas historias mostrando el emotivo reencuentro que tuvo con sus mascotas y cautivó a cientos de usuarios.

En las imágenes, se ve abrazando a su perrito afuera de la casa y, posteriormente, aparece adentro donde estaban sus otras mascotas, a quienes besó y consintió.

Las imágenes fueron replicadas por varias cuentas que siguen la vida de los famosos y, por supuesto, los internautas no dudaron en dejar todo tipo de comentarios: “¿Y Alejandro? ¿Es el que grabó?”, “pero ella dijo que no extrañaba ni siquiera a sus mascotas, esta señora no sabe ni lo que quiere”, “qué duro debe ser llegar al hogar que destruiste por calenturienta”, “obvio está llegando a su casa, o sea por más divorciados que estén esa casa también es de ella y están sus cosas”, “llegar a casa como si nada, no le corre vergüenza por las venas”, entre otros.

Nataly Umaña le pidió perdón a Alejandro Estrada

Uno de los temas que más le han cuestionado a Nataly es el por qué le fue infiel a su esposo Alejandro Estrada. Ahora que ya no está en el reality, ha sido fuertemente cuestionada y ella ha tenido que responder y dar su opinión.

En una reciente entrevista que le hizo ‘Carmelo’, host de La casa de los famosos, Umaña reveló varios detalles. Uno de ellos fue, qué fue lo primero que hizo al salir del reality. “Hablé con el psicólogo que tenemos todos los participantes, no quise agarrar el celular, quise estar alejada de eso para ir poco a poco volviendo a la realidad”, aseguró.

De igual manera, aprovechó el espacio para aceptar que se equivocó: “quiero reconocer que le hizo daño a Alejo y te pido perdón una vez más... No fue una estrategia, esto fue genuino, fue real, me equivoqué, perdón, perdón, por haber pasado por encima de los sentimientos de Alejo”, dijo.