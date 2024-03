Nataly Umaña reapareció en redes sociales con llamativa publicación

Muchos televidentes esperaban la salida de Nataly Umaña de La casa de los famosos, luego del escándalo que protagonizó al comenzar un romance con su compañero Miguel Melfi, estando casada con Alejandro Estrada.

El pasado domingo, la actriz fue sorprendida con su eliminación del reality. La decisión final estuvo en manos del público, quienes “pusieron a sufrir” a Umaña junto a su novio Miguel Melfi, pues uno de los dos tenía que decirle adiós a la casa.

¿Cuál fue la primera publicación de Nataly Umaña al salir de ‘La casa de los famosos’?

El público ha estado expectante sobre lo que ocurrirá ahora con Nataly, teniendo en cuenta que, tras su separación, ya no vivirá con Alejandro Estrada, o al menos, eso es lo que se dice, de acuerdo con las declaraciones que la misma actriz ha concedido.

A las pocas horas de su eliminación, Umaña hizo su primera publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene 517 mil seguidores. Allí reposteó una publicación que Carla Giraldo hizo una vez se conoció la noticia de su salida.

“@natalyumanaa, hoy empiezas tu nueva vida, tu paso por esta casa @lacasadelosfamososcolombia1 sin duda dejó huella”, fueron las palabras que le dejó la presentadora del reality. Por ahora, no ha posteado nada más; sin embargo, sus seguidores siguen al pendiente de lo que ocurre con su vida.

¿Dónde vivirá Nataly Umaña?

Una vez salió de la casa, la actriz fue entrevistada por Roberto Velásquez y Lina Tejeiro, quienes le preguntaron varios detalles de lo que ocurrió dentro del reality y lo que vendrá ahora.

Uno de los temas que más intriga generaba, era sobre el lugar donde vivirá ahora. Sobre eso, dijo: “Obviamente, voy a hablar con Alejo porque no sé nada de la situación afuera, no sé si tengo casa aún, yo no sé a dónde voy a llegar chicos, por favor, tengo una maleta que me espera allá afuera y muchas ilusiones”.

Los presentadores también le preguntaron sobre las cosas que extrañaría de la casa, y, por ningún lado, mencionó a Melfi. “Voy a extrañar todo de La casa de los famosos porque fue un hogar, desde que uno se levanta y se despierta con la alarma y la música, la rutina, el pasar al confesionario, recibir el sobre, hace le oficio, bañarse, todo”.

Por ahora, Alejandro no se ha referido al respecto, lo único que dijo hace unos días en una entrevista con la revista 15 minutos, es que no volvería con ella, al menos, no en la actualidad.

De igual manera, aseguró que tenían pendiente una conversación privada para aclarar todo lo que ocurrió dentro de la casa y que terminó causando la separación.