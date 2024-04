Shakira sorprendió con explosiva declaración sobre Piqué: “Me estaba arrastrando”

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué ha sido una de las más sonadas durante los últimos años en el mundo del espectáculo y el deporte. La pareja, que comenzó su relación en 2010 y anunció su separación en junio de 2022, sigue siendo tema de conversación en medios de comunicación.

En horas recientes, por ejemplo, la cantante colombiana recordó el romance junto al exfutbolista y se mostró aliviada por haber apartado sus caminos.

Shakira aseguró que su relación con Piqué la estaba “arrastrando”

En una entrevista que concedió a la revista Aló, la barranquillera de 47 años habló sobre los 7 años que tardó en estrenar un nuevo trabajo discográfico. Fue entonces cuando dejó entrever que la vida junto a su expareja habría sido la razón de su ausencia.

“Por un lado, es más difícil porque ahora estoy a cargo de estos dos niños, dos bebés que dependen de mí por ser una madre soltera, y no tener un marido en casa para ayudar con cualquier cosa. Pero, en cierto modo, es una suerte no tener un marido porque, no sé por qué, me estaba arrastrando hacia abajo... Ahora siento ganas de trabajar, tengo ganas de escribir canciones, de hacer música. Es una necesidad compulsiva, que no sentía antes”, aseguró Shakira.

“Nadie planea enfrentar tantas dificultades y las complejas experiencias que he tenido que pasar... Es la primera vez que tengo que lidiar con tantas cosas como madre soltera (...) Me sentía culpable y desgarrada. Ahora es muy diferente”, agregó la intérprete de Puntería y Acróstico.

¿Qué saben los hijos de Shakira y Piqué sobre la separación de sus papás?

Desde que se conoció la ruptura, los curiosos se han preguntado si Milan y Sasha están al tanto de lo ocurrido entre sus padres. Y aunque la reconocida artista no especificó si conocen todos los detalles, dejó en claro que ellos “saben más de lo que creemos”.

“Tengo dos bebés que dependen de mí como madre soltera. Tengo ganas de trabajar, de escribir canciones y de hacer música (...) Ellos saben más de lo que creemos y pueden darse cuenta cuando un adulto les está mintiendo. Si quieren la verdad y no se la das, inventan su propia versión y es cuando las cosas se complican. Hay que ser valientes para hablar con ellos y abrir una conversación donde también puedan dar su opinión”, concluyó Shakira en su charla con Aló.

Las reacciones a las palabras de ‘Shaki’ no se hicieron esperar y fueron miles de mensajes los que dejaron sus fanáticos en redes sociales, tales como: “Cada vez me identifico más con ella y esa tormentosa historia”, “espero que muchas lean esto y tomen ejemplo porque no necesitamos a un hombre para ser felices y crecer” y “eres una dios y cada vez estoy más segura de eso”.