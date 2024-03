Nataly Umaña criticó el título del nuevo álbum de Shakira: “Las mujeres todavía lloramos”

Nataly Umaña se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos y, tras seis semanas de aislamiento, regresó a la realidad y se enteró de lo que ocurrió durante este tiempo.

Por ejemplo, la actriz descubrió que Shakira lanzó un trabajo discográfico titulado Las mujeres ya no lloran, del cual opinó con toda sinceridad.

Nataly Umaña en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: RCN Televisión

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre el nuevo álbum de Shakira?

En charla con Más claro imposible, le preguntaron a la tolimense sobre el nombre que la cantante eligió para su más reciente proyecto musical. Por sorpresa, en su respuesta mencionó a Alejandro Estrada, su antigua pareja.

Puedes leer también: Maluma gastó millonaria suma en el coche para pasear a su bebé ¿Cuánto vale?

“Yo creo también que llorar y arrepentirse es válido. En mi caso, con Alejito, ojalá tenga la oportunidad de verlo a los ojos y pedirle perdón porque nunca dimensioné lo que pasó”, aseveró la actriz de 38 años.

Por supuesto, estas palabras suscitaron una gran cantidad de reacciones, entre las cuales destacaron algunas, como “soy yo o esta mujer tiene muchas ganas de reconciliarse con Alejandro Estrada” y “en eso estoy de acuerdo con Nataly Umaña, porque la idea de restar importancia a los sentimientos con dinero es ridícula”.

Así vivió Nataly Umaña su eliminación de ‘La casa de los famosos’

En charla con Buen Día Colombia, a la ibaguereña le preguntaron por el proceso de readaptación, teniendo en cuenta que fue un mes y medio encerrada con las mismas personas. De igual manera, habló sobre los comentarios que ha visto del público en redes sociales:

“Hay de todo, la gente ha reaccionado de muchas maneras, pero ha sido bonito encontrarme con el apoyo de muchos. Aquí mismo en el canal me ven pasar y me hacen corazoncito con las manos, me escriben que adelante, de verdad que me he sentido querida y apoyada”.

Vea aquí: Sin piedad, Nataly Umaña le devolvió las pullas a los papás de Miguel Melfi

“Pedí que no me devolvieran el teléfono sino hasta el siguiente día, quería estar tranquila e ir asimilando a lo que me debía enfrentar poco a poco, pero me sorprendió encontrar personas bonitas que empatizar conmigo y a las que no, pues les pido perdón por ser real, por sentir y por mostrarme como soy”, añadió la reconocida actriz, quien espera regresar pronto a la televisión con alguna novela o serie.