Videos de Lincoln Palomeque con su supuesta novia revolucionaron las redes sociales

Desde hace varios meses se especula que Lincoln Palomeque, reconocido actor colombiano, se dio una nueva oportunidad en el amor tras romper su relación con Carolina Cruz.

Y aunque hace tiempo no se comentaba nada al respecto, en horas recientes el rumor volvió a tomar fuerza gracias a unas imágenes que se volvieron virales en redes sociales.

¿Quién sería la nueva novia de Lincoln Palomeque?

Su nombre es Diana Gaviria y el rumor de un romance con Palomque surgió gracias a la periodista Graciela Torres. Desde entonces, curiosos seguidores del actor permanecen atentos a las publicaciones que hace esta joven modelo en Instagram, quien cautiva con fotos como estas:

Precisamente, a través de esta red social Diana Gaviria habría compartido un par de historias con las cuales revivió los comentarios de un supuesto noviazgo con Lincoln Palomeque.

Las imágenes, replicadas por varias páginas de farándula, muestran a la joven disfrutando de la playa en Aruba junto a un hombre al que solo le graba la mano. Sin embargo, en el siguiente video se aprecia, durante una romántica cena, a alguien que parece ser el ex de Carolina Cruz.

Es clave mencionar que este supuesto amorío no ha sido confirmado ni desmentido por ninguno de los implicados, aun cuando las dudas los rodean desde hace tiempo.

Lincoln Palomeque no quería dar a conocer la enfermedad de su hijo

En una entrevista que brindó a Erika de la Vega, Carolina Cruz mencionó que tuvo con Lincoln cuando le propuso compartir a sus seguidores el proceso de Salvador, su hijo menor, contra las enfermedades que padeció durante los primeros meses de vida.

A pesar de la postura de su entonces pareja, la presentadora de Día a Día sentía que era necesario compartir con sus seguidores lo que ocurría, teniendo en cuenta que los hizo parte del embarazo y las sospechas sobre dicha situación empezarían a suscitarse en poco tiempo.

“El papá de Salvador no quería que mostráramos a través de las redes lo que estábamos viviendo. ‘No quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’, pero yo como mamá pensaba: ¿cómo voy a esconder a mi hijo o taparlo cuando he mostrado todo el proceso de mi embarazo porque he querido?’”, concluyó Carolina Cruz en su charla con De la Vega, tras lo cual suscitó una gran cantidad de reacciones en redes sociales.