“Otra vez en estas”: Natalia Durán prendió las alarmas con inesperado mensaje

Natalia Durán es una actriz que se dio a conocer gracias a su faceta como actriz, por la que trabajó en producciones como Padres e Hijos, A corazón Abierto, Corazones Blindados, entre otros. Sin embargo, también goza de gran reconocimiento por la lucha que enfrentó contra el cáncer.

“Me diagnosticaron arritmias y síncope vasovagal (...) No sabíamos lo que era que ocasionaba eso. Con el tiempo, varios médicos dijeron que el cáncer que a mí me dio, que fue de tiroides, se produjo por el síndrome de Asia”, comentó en marzo de 2021, al iniciar su tratamiento.

Por fortuna para Natalia Durán y su familia, a mediados de 2023 logró superar sus padecimientos y así se lo contó a la Revista Vea: “Fue hace unos meses con el último examen, fue muy lindo. Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada… me siguen quedando pendientes algunos análisis”.

Fotografía por: Instagram

“Otra vez en estas”, el estado de Natalia Durán que asustó a sus seguidores

Meses después de anunciar su sanación, la actriz publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que alarmó a varios de sus seguidores, sobre todo a los más despistados.

“Otra vez en estas”, escribió en la primera línea de su publicación. No obstante, quien ha tenido complicaciones no es Natalia Durán sino Coquito, su gato, por el que pidió algunas oraciones.

“Vamos a hablar sobre la comida procesada en animales”, agregó la caleña de 40 años sobre la que, al parecer, sería la razón de las molestias que enfrenta Coquito por estos días.

Las prótesis que le retiraron a Natalia Durán

En noviembre pasado, cuando Angeline Moncayo recibió una condecoración del Congreso Colombiano por su lucha contra el síndrome de Asia, la vallecaucana aprovechó la ocasión para mostrar las prótesis que, tiempo atrás, se retiró a través de una cirugía.

“Esto es la causa de lo que me estaba enfermando, lo que me está a matando, lo que estaba haciendo que perdiera mis procesos cognitivos. Creo que es la primera vez que las muestro”, expresó por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Estoy muy feliz porque esto ya no hace parte de mi vida. Detrás de esto había complejos de mi cuerpo, había traumas, había muchas cosas que al confrontar esta realidad sané en mi espíritu y ahora soy yo (...) Espero que se pueda tener en cuenta dentro de los diagnósticos de las mujeres y las personas con prótesis como esto puede llegar a ser un factor importante de su enfermedad”, concluyó Natalia Durán.