‘Desafío XX’: fecha y hora de estreno del reality que, en 2024, cumple 20 años

Tras 8 meses de concluir la última temporada del Desafío The Box, Caracol Televisión anunció que se avecina el Desafío XX, una nueva versión en la que se van a conmemorar 20 años de uno de los concursos más populares de la televisión colombiana.

Fecha y hora de estreno del ‘Desafío XX’

De acuerdo con la información que compartió el canal, faltan pocos días para disfrutar de la nueva temporada del programa, que se ha producido en países como India, Senegal, Panamá, Marruecos, El Salvador, Trinidad y Tobago, República Dominicana y, por supuesto, Colombia.

El estreno de la edición número 20 será el próximo 1 de abril en el clásico horario de 8 de la noche.

“Colombia entera quiere ser parte de la celebración más grande de la historia. Hoy, nuestro desafío es seguir estando dentro de todos los hogares colombianos, y qué mejor manera de hacerlo que con una fiesta espectacular. Tendremos una cita imperdible con todos y cada uno de ustedes para celebrar los 20 años del ‘Desafío’”, comunicó Caracol Televisión a través de su página web.

¿Qué más se sabe sobre el ‘Desafío XX’?

Aunque no se sabe nada sobre la cantidad y los nombre de quienes van a participar en la edición 2024, se espera que haya una gran cantidad de sorpresas.

En cuanto al equipo de presentadoras del concurso, estará conformado por Andrea Serna, como anfitriona principal, y su acompañante será María Fernanda Aristizábal, exreina de belleza que hará su debut en la televisión nacional.

“Pienso poder compartir muchísimo con las participantes, darles como ese momento también de tranquilidad, de euforia, de alegrías, de momentos como tranquilos después de tanta cosa que tienen que hacer ellos allá y de esfuerzo, así que bueno voy a dar todo lo mejor de mí para que salga ese papel hermoso”, aseguró Aristizábal en su reciente visita a Día a Día.

Sobre el lugar donde se grabará el Desafío XX, Andrea Serna le confirmó a la Revista Vea que será en Colombia, aunque no reveló la ubicación exacta: “Estamos en Colombia, justo vamos a celebrar los 20 años y ¿nos vamos a ir lejos de nuestra tierra?, ¿lejos de los fanáticos que no se pierden temporada tras temporada y están ansiosos de que llegue el momento? No nos podemos llevar el formato ahora”.

Sin embargo, se presume que la producción vuelva a Cabo Tiburón, Chocó, donde se grabó la primera temporada en 2005.