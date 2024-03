Reapareció ‘Mariluna’, actriz de ‘Padres e hijos’ que vive en la calle: “Ayúdenme”

Luego de cuatro semanas sin noticias de María del Pilar Montoya Trujillo, quien se hace llamar ‘Mariluna’ y participó en algunos capítulos de Padres e Hijos, la mujer reapareció de nuevo en Cali, ciudad en cuyas calles vive desde hace tiempo.

De acuerdo con lo expuesto por Nicole Díaz, la creadora de contenido que la apoyó en sus intentos de rehabilitación, la situación de la antigua actriz es cada vez más preocupante.

¿Qué ha pasado con ‘Mariluna’, actriz de ‘Padres e Hijos’ que vive en la calle?

Por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram el pasado 22 de febrero, Nicole Díaz anunció públicamente el fin de su colaboración a María del Pilar Montoya, luego de que la mujer exigiera su salida del centro de rehabilitación para consumidores donde estaba internada.

Justo un mes después, el pasado 22 de marzo, la influenciadora caleña se reencontró con ‘Mariluna’ en las calles de la capital vallecaucana. Allí, la mujer entregó su versión de por qué se negó a continuar con su tratamiento contra la adicción a la droga.

“¡Cómo se te ocurre que yo iba a dañar mis pañales! ¿En qué cabeza cabe eso? No sé qué más te dijeron, pero yo me porté bien. Yo no me quiero ir a encerrar, lo que quiero es viajar a Bogotá porque allá hay fundaciones en las que uno se queda 15 o 20 días y sale ¡Ayúdenme! (...) pero no quiero estar encerrada y que me digan que me van a dejar así por un año”, se escucha decir la antigua actriz de Padres e Hijos en un video.

A pesar de las explicaciones, Nicole Díaz no creyó en las palabras de María del Pilar Montoya, se negó a sus constantes solicitudes de dinero y tan solo le regaló un consejo de cara al futuro:

“Las cosas en esta vida se ganan y cuando uno pierde la confianza debe quitarle el ‘con’ a la palabra y quedarse con la ‘fianza’. Eso significa que debes pagar lo que perdiste. Te di una fundación, pañales y cosas de aseo personal para tenerte bien, pero te pudo más la abstinencia (...) Desperdiciaste una primera oportunidad y aun así luego hice lo que tú querías, que era escuchar un audio de ‘La Gorda Fabiola’, y ahora otra vez así”.

Nicole Díaz explica por qué ya no ayuda a ‘Mariluna’, de ‘Padres e Hijos’

“Este es uno de los casos que más triste me ha tenido porque ‘Mariluna’, claramente, es una persona que tiene problemas psicológicos. Es una paciente psiquiátrica que no aceptó la ayuda y me la sigo encontrando en las calles de Cali, junto a esa pareja que la maltrata. Aparte de todo es una mujer mitómana y eso lo hace más difícil porque, aunque nosotros queremos ayudarla de alguna forma, ella no se deja”, expresó la joven, quien es admirada por brindar una segunda oportunidad a las personas que habitan las calles.

“Su familia la dejó tirada, prácticamente, pues ella se salió sola de la fundación porque los hijos nunca la fueron a recoger, entonces está completamente sola por la calle. Dice que se quiere ir a Bogotá y, aunque no creo que lo haga, si lo llega a hacer le pido a la gente de allá que la ayuden con las tarjeticas que hace para subsistir. Es una persona que merece mucho amor, aunque de mi parte no se pudo, lastimosamente, porque también tiene que poner sí misma. Sin embargo, ya sabemos que no lo quiere hacer”, concluyó Nicole Díaz sobre el caso de ‘Mariluna’.