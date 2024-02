Actriz de ‘Padres e hijos’ que habita las calles vive nuevo drama por maltrato

Padres e hijos es una de las series más recordadas por el público colombiano, teniendo en cuenta que se transmitió durante 16 años y fue escuela para muchos actores que hoy son estrellas de la industria. Sin embargo, no todos tuvieron el mismo destino.

Tal es el caso de María del Pilar Montoya Trujillo, una mujer que se hace llamar Mariluna y cuya historia de vida conmueve a millones de personas en redes sociales, pues pasó de trabajar en televisión a vivir en la calle.

¿Qué le pasó a Mariluna, actriz de ‘Padres e hijos’?

Desde hace tiempo, la historia de María del Pilar Montoya ronda en plataformas como Facebook e Instagram, en las cuales se conoció que, luego de actuar en varias novelas y comerciales, sus problemas de consumo la llevaron a habitar las calles.

Con la intención de darle un rumbo diferente a su vida, Mariluna participó hace 5 años en un programa de rehabilitación de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Y aunque parecía que la historia tendría un final feliz, en noviembre pasado la creadora de contenido Nicole Díaz dio a conocer la mujer recayó en el consumo de drogas y ahora deambula por las calles de Cali.

“Comencé con marihuana y luego logré dejar los químicos. Por eso cuando se subo al MIO (sistema público de transporte) le digo a los jóvenes que no lo hagan. Lo peor que le puede hacer la familia es cerrarle las puertas (...) No cuento con nadie. Con los únicos que estoy en contacto es con mis hijos, pero es preferible no hablar de eso”, aseguró la mujer que participó como actriz de reparto en un capítulo de Padres e hijos y en otras producciones, como Cara o sello, La otra mitad del Sol, Azúcar y El hijo de Nadia.

Mariluna vive nuevo drama por el maltrato de su pareja

Tras varios meses de no saber nada sobre María del Pilar Montoya, Nicole Díaz se dio a la tarea de buscarla y la encontró acompañada por un hombre que, tal y como quedó en evidencia durante la grabación, la maltrata física y psicológicamente.

“Ese man me está enloqueciendo, no lo ha hecho de milagro (...) en sano juicio es una santa paloma y habla de Dios, pero cuando se toma unos tragos se le corre el techo, dice que va a matar a todo el mundo y la gente tranquila. Tiene unos celos enfermizos”, aseguró Mariluna sobre esta persona a la que identificó como Cristian Parra.

A pesar del esfuerzo de Nicole Díaz por ayudar a la actriz de Padres e hijos, en el último video que publicó sobre el caso aseguró que no pudo ayudarla más, pues la mujer decidió que por ahora no continuará con su tratamiento de rehabilitación.