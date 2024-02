Hijos de Gregorio Pernía se encontraron por primera vez. Así fue el emotivo momento

Desde hace tiempo se supo que Gregorio Pernía, actor colombiano que brilla en México y Estados Unidos, tuvo un hijo a los 16 años con la empleada de servicio que trabajaba en su casa. El joven se llama Diego Fernando y en 2019 se presentó ante su padre, quien desconocía de su existencia.

“Mucha gente mi alrededor me dijo que me quedara callado y no dijera nada porque era el hijo de la empleada del servicio, entonces les dije: ‘¿Qué pasa?’ ¡La violencia más grande es la de las clases sociales! Entonces me importó un c*lo, fui y le hice la prueba de ADN y le di el apellido”, comentó el protagonista de Las detectivas y el Víctor durante su estadía en La casa de los famosos.

Gregorio Pernía y su hijo Diego Fernando. Fotografía por: Instagram

Hijos de Gregorio Pernía se vieron por primera vez

El cucuteño de 53 años tiene otros cuatro hijos, entre ellos Emiliano, fruto de su relación amorosa con la actriz Marcela Mar. Justamente, fue con él que Diego Fernando tuvo un conmovedor encuentro en días recientes.

Las imágenes del emotivo momento fueron compartidas por el propio Gregorio, quien se mostró muy orgulloso de la iniciativa que tomaron sus hijos mayores, mientras estaba aislado por su participación en La casa de los famosos.

“Aquí hay una historia por contar. Este es un registro de lo sucedido entre mis dos hijos, Emiliano y Diego, en mi ausencia se encontraron por primera vez, hablaron y se conocieron”, escribió el actor, recordado también por producciones como El final del paraíso, La hija del mariachi, Sin senos sí hay paraíso, Hasta que la plata nos separe, Tres Caínes, entre otras.

Las imágenes compartidas por Gregorio Pernía dejan en evidencia el momento en que sus hijos se despiden en el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde Diego Fernando tomó un vuelo hacia ‘el viejo continente’ para cumplir uno de sus más grandes sueños.

“Emiliano lo acompañó a su despedida. Diego cumplió un sueño que tenía: conocer Europa (...) Sin importar la edad de los hijos, los padres estamos presentes siempre para ellos”, concluyó.

Así se enteró Gregorio Pernía de que tenía otro hijo

Durante una charla con su la exreina Ariadna Gutiérrez en La casa de los famosos, el actor aseguró que hace apenas cinco años se enteró que tenía un quinto hijo, cuando este lo buscó y le dio la noticia.

“Cuando llegó el muchacho a Colombia le preguntó a la mamá quién era el papá. Ella le dijo que buscara en Google ‘Gregorio Pernía’’, y aparecía con ‘La Hija del Mariachi’, una novela que hice hace tiempo (...) Le mandé a hacer la prueba de ADN y resultó positiva en un 99.99 %”, explicó en aquella ocasión.

Sobre su relación con la mamá de Diego Fernando, Gregorio Pernía mencionó que todo “comenzó un coqueteo en la casa. Ya sabes, uno a los 16 años está en plena vitalidad y las hormonas a furor”.