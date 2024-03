La estrella de ‘Rigo’ que vivía en la calle y ahora se pasea por el canal RCN

Rigo, bionovela dedicada a contar la historia de Rigoberto Urán, uno de los deportistas más importantes del país, es una de las producciones con mayores niveles de audiencia en los últimos años de la pantalla chica nacional. Su elenco y la emotividad han hecho que la historia se gane el corazón de millones de televidentes que, noche a noche, sintonizan el canal RCN para ver cómo avanza el relato del nacido en Urrao.

Recientemente al equipo de trabajo de la serie entró un nuevo personaje. Su ternura cautivó a los internautas que se preguntan de su origen en redes sociales. Se trata de ‘Mijito’ un perrito que, en la historia, es adoptado por la mamá del ciclista. Lo cierto es que el perrito no se llama así en la vida real, ni es un macho.

El animalito es una hembra y lleva por nombre Dua Lipa, que hace referencia al de la cantante y compositora internacional reconocida por temas como One Kiss, New Rules y Houdini. Aunque ahora es una reconocida estrella de la televisión colombiana, su vida no siempre fue fácil y privilegiada, de hecho, antes de llegar a hacer parte de la producción, deambuló por las calles sin estar bajo el cuidado de nadie.

La perrita fue rescatada por parte de la fundación Por Amor a Rocky. “Pasar de estar amarrada en las puertas de la fundación a ser una actriz de la televisión colombiana”, redactó en sus redes sociales la vocería de la compañía que le dio un hogar temporal antes de que encontrara a la familia que hoy le da una casa para siempre.

Ella es la perrita que sale en ‘Rigo’

En su cuenta de Instagram, la perrita Dua Lipa tiene más de mil seguidores que están al pendiente de cada uno de sus movimientos. “Hola. Soy Dua Lipa, la perrita. Llegué a Medellín hace pocos días con mi nueva familia de humanos que fue hasta Bogotá para traerme a mi nuevo hogar. Tengo 10 meses de edad perruna, estuve en la calle, me dio frío, hambre, no todos me querían y luego me dejaron amarrada en la puerta de la fundación donde me cuidaron casi dos meses”, se lee en la primera publicación del perfil de la nueva estrella de Rigo.

Esta semana, tras su aparición en la televisión, los dueños del animalito agradecieron el apoyo a Dua y dieron un mensaje de la importancia de la adopción. “Los sueños sí se cumplen. Oficialmente soy actriz y salí en la televisión. Después de pasar hambre, frío y miedo en las calles, hoy doy gracias y amor infinito a mi familia que desde el primer día me llenó de cariño, abrigo y amor. Hasta tengo un perrito salchicha de hermanito. No se pierdan mi show esta semana en la novela de Rigo”, menciona el post.