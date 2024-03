Lina Tejeiro confesó que le fue infiel a Andy Rivera con un futbolista ¿Quién es?

Lina Tejeiro, de 32 años, es una de las actrices más queridas del país, reconocida por actuar durante 5 años en la serie de televisión ‘Padres e hijos’ con su personaje de Samantha Pava. También, la hemos visto en producciones como ‘La ley del corazón’, ‘Chichipatos’, ‘Paraíso blanco’, entre otras.

Actualmente, la vemos en su rol de presentadora en el reality show ‘La casa de los famosos’, a través de la plataforma VIX, quien junto a Roberto Velásquez son los encargados de contar todas las novedades, datos e infidencias que ocurren dentro de la casa.

Lina Tejeiro le fue infiel a Andy Rivera

Recientemente, en una entrevista con Eva Rey, la villavicense reveló detalles desconocidos de su relación con el cantante Andy Rivera. Una de las preguntas por parte de la española era si había sido infiel alguna vez, y entre risas, la actriz respondió de manera afirmativa.

“He sido infiel, pero no a nivel nacional, donde lo ha visto toda Colombia y Latinoamérica”. Refiriéndose entre líneas al polémico triángulo amoroso entre Nataly Umaña, Alejandro Estrada y Miguel Melfi.

La actriz de ‘La vida después del reality’ confesó que durante los nueve años que estuvo con Andy Rivera si se presentaron múltiples infidelidades por parte de los dos, sin embargo, aseguró que ella lo había hecho por venganza.

“Ya no perdono una infidelidad. Perdoné muchas durante 9 años. Yo fui infiel por venganza y además se lo hacía saber. Caímos en una relación muy inmadura, éramos muy pequeños. Era como ‘ah, tú me hiciste, ahora yo te hago’. No le ponía los cachos con cualquiera, lo hacía con alguien que a él le doliera y se lo hacía saber”, dijo.

Además, confesó que le fue infiel a su expareja con futbolistas y cantantes, situación que le hacía saber de manera directa. “Él me preguntaba y yo le decía que sí”, confesando también, que lo había hecho en cuatro ocasiones durante los nueve años de relación.

No obstante, la actriz y presentadora no especificó quienes habían sido los hombres con los que le fue infiel a Andy Rivera y lo dejó a la imaginación tanto de Eva Rey como sus seguidores en redes sociales. Aquí la entrevista.

