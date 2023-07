¿James Rodríguez confirmó su romance con Aleska Génesis?

La vida deportiva de James Rodríguez es muy comentada a nivel nacional e internacional, pero su área sentimental es uno de los temas que más genera interés entre sus fanáticos.

Luego de terminar su relación con Shannon de Lima, al futbolista no se le ha vuelto a conocer otra pareja sentimental, aunque sí se le ha vinculado sentimentalmente con famosas modelos internacionales; incluso, hace varios meses fue relacionado con Karol G, pero después se conoció que simplemente eran muy buenos amigos.

James Rodríguez en entrevista con RCN. Fotografía por: Captura de pantalla RCN

¿Quién es la nueva novia de James Rodríguez?

Desde hace varias semanas, se viene rumorando en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales, que el jugador colombiano sería novio de la modelo Aleska Génesis, expareja del cantante Nicky Jam, y quien fue señalada de hacerle brujería al artista estadounidense.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esa información; sin embargo, ayer, en horas de la noche, se hizo viral una foto que confirmaría su romance, pues allí aparecen muy junticos, sonrientes y abrazados.

Se desconoce cuándo y dónde fue tomada la fotografía que compartió el portal Rechismes, pues se conoció que hace unos días la modelo venezolana lo acompañó durante su celebración de cumpleaños en Miami, y al parecer, también habría viajado junto a él a Colombia, mientras define su futuro deportivo. “A los hombres le gustan las mujeres malas”, “la debilidad de James son las venezolanas”, “definitivamente, a los hombres les gusta la mala vida”, “le gustan mayorcitas y recorridas con historia”, “un hombre que no le tiene miedo a la brujería”, “James nació el día de los temblores. Él sabe que se va estrellar y sin embargo acelera”, “estos hombres no cogen escarmiento”, “ni amor, ni amistad eso es un amarre”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas. Por ahora, no se sabe si solo son amigos o si en realidad, existe algo más allá.

¿Quién es Aleska Génesis, la mujer que sería la nueva novia de James Rodríguez?

El nombre de la modelo se hizo famoso cuando se confirmó que sostenía un romance con Nicky Jam. El cantante la deslumbró en varias oportunidades con lujosos viajes y excéntricos regalos. En una oportunidad le dio un Lamborghini y a los pocos meses anunciaron su ruptura.

Luego, volvió a ser tendencia por un video que se viralizó donde aparece sosteniendo una conversación con otra mujer, a quien le pidió que le realizara magia negra al cantante para recuperar su amor.