¿Nataly Umaña tiene nuevo novio? Romántico regalo que recibió encendió las alarmas

El matrimonio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada llegó a su fin luego que la actriz sostuviera un fugaz romance con Miguel Melfi dentro de La casa de los famosos.

Miguel Melfi y Nataly Umaña en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

Mientras estuvo dentro del reality de convivencia de RCN, la actriz se mostró con muchos planes con su compañero; sin embargo, una vez salió, el panameño le confesó a algunos de sus compañeros que no tiene intenciones de formalizar una relación con Umaña.

Regalo que recibió Nataly Umaña

Este fin de semana, la actriz sorprendió a sus seguidores al presumir un romántico regalo que recibió, llamando la atención sobre su situación sentimental.

En una imagen que publicó, se observa a la actriz de Los canarios con un ramo de rosas rojas. Aunque no escribió nada ni dio pistas de la persona que se las obsequió, en redes sociales los internautas comenzaron a suponer que podría tratarse de un admirador, o incluso, de un nuevo novio.

Nataly Umaña contestó las disculpas de RCN

Hace unos días, la actriz le pidió al canal RCN retractarse y ofrecerle disculpas públicas luego que la creadora de contenido y ganadora de La casa de los famosos México se refiriera a ella con fuertes palabras por lo que ocurrió con su exesposo Alejandro Estrada y Melfi.

Carla Giraldo y Cristina Hurtado lo hicieron en vivo y se disculparon con ella. Luego de eso, la actriz les contestó con un extenso post con el que les agradeció haber tenido en cuenta sus palabras.

“Deseo expresar mi más sincero agradecimiento al canal RCN por su receptividad y consideración al recibir mi carta. Tras mi participación en el reality, enfrenté la dolorosa experiencia de ser objeto de un comentario hiriente, lo cual me llevó a redactar una carta en busca de pedir disculpas públicas por cualquier malentendido surgido”, se lee al comienzo del mensaje.

Al final, reconoció que “la respuesta que he recibido ha sido un bálsamo para el alma, y me llena de aprecio saber que mis palabras han sido escuchadas y ponderadas. Este acto de empatía y entendimiento por parte de RCN no solo me reconforta, sino que también representa un valioso aprendizaje en mi camino de crecimiento personal...Nadie merece ser juzgado sin conocer su historia completa, y es fundamental brindar apoyo a aquellas que han enfrentado situaciones difíciles. Juntas podemos crear un entorno de comprensión y solidaridad para todas”.