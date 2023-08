Lina Tejeiro dio particular respuesta a quienes le dicen inmadura y causó risas

Lina Tejeiro no solo es una de las actrices más destacadas del país, también es una de las famosas más activas en sus redes sociales. Es considerada la ‘Reina del TikTok’, pues cada uno de los videos que ha realizado siguiendo al detalle una voz de fondo, ha logrado cautivar a sus seguidores.

Lina Tejeiro

TikTok de Lina Tejeiro a quienes la llaman “inmadura”

Aunque la actriz cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram, muchos de ellos se han limitado a criticarla por sus publicaciones. Para responderles, la llanera decidió hacer un nuevo TikTok con un audio de Francia Marquez, Vicepresidenta de Colombia. “Cuando me dicen que madure”, escribió en la descripción del video.

El audio de respuesta corresponde al momento en el que Francia dijo: “no voy a hacer eso, y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran, me pueden ir a demandar si quieren”.

Los internautas aplaudieron su habilidad para realizar ese tipo de lipsync: “amo a esta mujer, ella la rompe con cada reel”, “la palmadita en el momento exacto, qué tesa”, “demándenla por ser brutalmente buena en esto”, “la verdad nos haces un bien, porque reír nos libera de estrés”, “eres la mejor en esto”, “me mató de la risa”.

Lina Tejeiro lució su abdomen y fue criticada

Recientemente, la actriz realizó una nueva publicación con una foto suya presumiendo su abdomen plano. Aunque recibió muchos comentarios buenos, no faltaron los internautas que la criticaron, dejándole mensajes ofensivos. “¿Qué le pasó en el abdomen?”, “no se tome fotos así que no le lucen”, “por qué se te ve el estómago así, ¿qué pasó?”, “la fibrosis en su punto”, “se dañó el abdomen”, “la parte del estómago se le ve muy raro”, “muy feo ese abdomen”.

Hace unos meses, le preguntaron a Lina el secreto para lucir su piel bella, pero ella aclaró que las imágenes no son lo que parecen: “no te dejes engañar, no te dejes engañar. Yo no soy blanca, soy más bien rosada. Tengo estrías, manchas, incluso fibrosis, tengo celulitis”.