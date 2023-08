Alina Lozano y Jim Velásquez terminaron su relación: “no fue por la edad”

La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Desde que hicieron público su noviazgo, han recibido críticas y hasta insultos por la gran diferencia de edad que se tienen, pues la actriz es 30 años mayor que él.

Te puede interesar: Paola Jara rompió el silencio y envió contundente mensaje. ¿Se molestó?

Alina Lozano y Jim Velásquez confirmaron su ruptura

Desde hace unos días, se había conocido que la pareja estaba enfrentando una crisis en su relación y que se habían distanciado. Ahora, los mismos actores confirmaron que la relación llegó a su fin.

La noticia la dieron a conocer por medio de una transmisión en vivo que realizaron hace unos minutos a través de sus perfiles de Facebook. Entre lágrimas, ‘doña Nidia’, de Pedro el escamoso, explicó que ella tomó la decisión: “creo que esto es necesario, que nosotros dos llegamos a un acuerdo, así como comenzamos públicamente, nos despedimos públicamente. Me llevo lo mejor que me brindaste, fui tan feliz”.

Más noticias de Alina Lozano y Jim Velásquez Jim Velásquez, novio de Alina Lozano, furioso en redes: “No soy un mantenido” Alina Lozano y Jim Velásquez ‘explotaron’ en contra de los seguidores, quienes que su relación es falsa y que el influencer quiere a la actriz por interés. Esto dijeron. Leer aquí: Jim Velásquez, novio de Alina Lozano, furioso en redes: “No soy un mantenido” Alina Lozano está ‘embarazada’ de Jim Velásquez: “se me dio este regalo” Por medio de un video, la actriz Alina Lozano, novia de Jim Velásquez, sorprendió a sus seguidores con sus declaraciones y afirmó que se siente feliz. Leer aquí: Alina Lozano está ‘embarazada’ de Jim Velásquez: “se me dio este regalo”

En el comienzo del en vivo, apareció solo la actriz, contando qué fue lo que pasó con su relación: “siento que en el momento que hicimos pública la relación, comenzaron a pasar muchas cosas. Amo a Jim, yo no puedo decir que la relación fue interés de su parte, como mucha gente dice, en el tejido real de nuestra relación fuimos profundamente felices. Hicimos una apuesta elevada los dos por nuestra relación”.

¿Por qué Alina Lozano y Jim Velásquez terminaron su relación?

En el video, la actriz explicó los motivos de la ruptura: “se nos salió de las manos. En este momento estoy empezando a sufrir y yo no quiero esto. Yo paro en el momento que veo que no es sano para mí. La comunicación se empezó a afectar mucho y lo último que pasó me molestó enormemente, me desilusionó. Él sabe dónde estoy yo y lo que hago por mi propia iniciativa, porque soy así como pareja y Jim es diferente. No es un tema de celos, pero de pronto sale él en ese video con esa muchacha con la que tuvo una aventura, que también trabaja en las redes. Yo no tenía ni idea que él se había ido a Barichara con ella”.

En días pasados, el actor compartió un video donde aparecía con su expareja, vestidos de novios. Incluso, muchos pensaron que se habían casado. Eso disgustó completamente a Alina. “Eso no se hace. Hay cosas que no negocio, ni como mujer ni como pareja. Él está desecho, súper triste, pero uno tiene que asumir las consecuencias. Estoy agotada de la insultadera, del tema mediático”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Más adelante se conectó el actor y ambos se mostraron muy afectados al dar a conocer la noticia. “No nos separamos por la diferencia de edad, nos separamos porque se nos salió de las manos. El tema con esa muchacha ya toca el límite que yo no quiero pasar. Yo no voy a irme como tu enemiga, me voy con mucha gratitud. Mi invitación sería a que pasemos la página, a que esto que vivimos tan bonito, lo guardemos, Que podamos seguir trabajando juntos, no digo que ahora, más adelante, podemos recuperar la amistad”.

Finalmente, la actriz aprovechó para agradecer a los seguidores que los apoyaron durante estos meses: “gracias a todas las personas que nos apoyaron y que nos destrozaron. No tuvimos ni idea de cómo manejar esto, jamás pensamos la magnitud, tener que pedir perdón por enamorarme de un hombre menor que yo”.