Karol G devolvió indirectas a Anuel AA en ‘Mi ex tenía razón’, su nueva canción

Karol G estrenó el 11 de agosto de 2023 Mañana será bonito: Bichota session, la segunda parte del álbum que presentó al público en febrero de este mismo año.

En este “lado b del disco”, como la misma artista lo ha denominado, se presentan 7 canciones inéditas y S91, estrenada hace algunas semanas. Además, completan el listado los remix de Provenza, junto a DJ Tiesto, y de Una noche en Medellín con Cris MJ y Ryan Castro.

En apenas 15 horas de su estreno en YouTube, el videoclip de 'Mi ex tenía razón' acumuló casi 3 millones y medio de reproducciones. Además, se ubicó como tendencía número uno del día en la plataforma Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

En este proyecto, Karol G se unió en varios temas a otros artistas que gozan de una gran momento en su carrera, como lo son Peso Pluma, Kali Uchis y Young Miko. Sin embargo, también llamó la atención uno de los sencillos que presentó en solitario, pues lo dedicó a Anuel AA, su antigua pareja.

¿Qué dice Karol G en ‘Mi ex tenía razón’?

Sin nombrarlo, la ‘Bichota’ comienza hablando sobre Feid, su novio actual, de quien dice, le ha hecho olvidar el pasado y todos los sentimientos negativos que le dejó su anterior relación.

Luego el turno para Anuel AA, al que tampoco nombró directamente, pero a quien hizo varias referencias. Por ejemplo, recordó cuando el puertorriqueño, en su canción Mejor que yo, sugiere que el ‘Ferxxo’ no es tan bueno en la cama como él.

“Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Para qué le digo que no?, si es que me lo hacen mejor”, se escucha decir a la paisa en su estreno.

Además, resaltó que su aspecto físico ha cambiado, pues ahora luce un poco más delgada y tonificada que hace dos años, cuando terminó con Anuel AA: “Y soy un maquinón, pero me tenían empty. Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty”.

Letra completa de ‘Mi ex tenía razón’, de Karol G

Contigo los días de playa me dan más calor

Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé, en la cama me curaste todo lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latía

A ti sí te creo cuando me dices: “Mi amor”

Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Para qué le digo que no?, si me lo hace mejor

Todo me gusta al lado de ti

En la fila no me tratan como en Fendi

Y soy un maquinón, pero me tenían empty

Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty

En la disco bajándome la botella de Moët

Directo para la cama, para que me lo hagan como es

De verdad no sé por qué carajo fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné.

Contigo, mi amor, mi cama se lleva mejor

Ya no extraño la vida que tenía, cuando pienso en lo que decía