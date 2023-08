Karol G y el malentendido con Anitta por el que pidió disculpas a Brasil

Karol G lanzó hace pocos días Tá OK, una nueva canción para la cual colaboró con su colega y compatriota Maluma. Sin embargo, la primera opción de la ‘Bichota’ era Anitta, pero algunos compromisos personales no le permitieron a la brasileña aceptar esta invitación,

Esta confesión fue hecha por la propia cantante colombiana, minutos antes de presentarse en el festival Lollapalooza, donde brilló con sus más reconocidas canciones.

Karol G revela que había invitado a Anitta a particpar en "TÁ OK REMIX", pero no pudo debido a cosas personales. pic.twitter.com/XrqoHBgP70 — Karol G Stats🇧🇷🇨🇴 (@KarolGWW) August 4, 2023

Ante tremenda revelación, fanáticos de Anitta corrieron a preguntarle, a través de redes sociales, por qué no abrió un espacio en su agenda para Karol G, teniendo en cuenta que es una de las artistas más importantes del momento en la industria musical de América y Europa.

Fue tanta la insistencia con el tema, que la artista nacida en Río de Janeiro se pronunció al respecto de manera pública y desmintió así lo dicho por su colega sobre esta fallida colaboración. Además, solicitó que ya no se hable más del tema por respeto a su privacidad y la de la ‘Bichota’.

“Hola, amores, les habla Anitta. Esta situación por la que están molestos conmigo, quiero aclararles que no es cierta. Esta información no es correcta, por eso me gustaría pasar la página y dejar esto de lado. Los amo, gracias”, escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Las disculpas de Karol G por lo ocurrido con Anitta

El mensaje de la intérprete de Envolver llegó a oídos de la antioqueña, quien respondió de forma muy tranquila, tal y como suele hacerlo cuando una controversia la rodea, para que así su nombre no sea protagonista de titulares que no estén relacionados con la música que hace.

De hecho, en sus palabras nisiquiera la nombró sino que se refirió a ella por su país de origen: “Brasil, siento mucho este mal entendido ¡Solo amor para todos!”.

Y aunque ninguna de las dos cantantes habló específicamente de por qué se generó toda esta confusión, rumores indican que Karol G le habría pediddo a Dennis, productor de la canción, que hablara con Anitta para que hiciera parte del remix. No obstante, este le habría mentido haciéndole creer que la mujer rechazó la oferta.

Por ahora, habrá que esperar a ver si alguna de las dos vuelve a pronunciarse al respecto para aclarar o desmentir las especulaciones que las rondan en este momento.