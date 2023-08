Anuel insultó y ‘amenazó’ a fan que le lanzó objeto en la cara durante concierto

Anuel AA vivió en carne propia la misma situación que otros colegas suyos, como Harry Styles o Bebe Rexha, experimentaron hace algunas semanas al ser golpeados durante sus conciertos.

En esta ocasión el turno fue para el reguetonero puertorriqueño, quien se presentó en España como parte de la gira que realiza por Europa. Allí, fue recibido entre aplausos y elogios por su numerosa comunidad de seguidores, pero hubo un momento que empañó todo y quedó grabado en video.

Fanáticos de Anuel en España quedaron disgustados con lo ocurrido Fotografía por: Instagram @anuel

Según se observa por medio de estas imágenes, Anuel AA se encontraba interpretando una canción del repertorio que preparó para el público español, cuando uno de los asistentes le lanzó al escenario una bandera de ese país, al parecer, para que la pusiera sobre sus hombros como homenaje.

Sin embargo, el fanático del boricua no contó con suerte y el objeto fue a parar en la cara del artista, quien reaccionó de manera negativa al pensar que había sido golpeado de aposta. Incluso, hizo un comentario que fue considerado por algunos como una amenaza.

Te puede interesar: Carlos Vives contó por qué se separó de Margarita Rosa de Francisco: “sufrí mucho”

“Acho, me cag* en tu madre, de verdad ¡Ay Dios mío! ¡Jehová! Es que si tú me conocieras no te atreverías a hacer eso, te lo juro”, dijo Anuel AA con la bandera de España en la mano, tras lo cual continuó con su presentación.

😳 @Anuel_2bleA le dijo 2 o 3 a alguien del público que le tiró una bandera y le dio en la cara. #MoluscoUrbanNews #ElMolu 🎧#Anuel



Vía: @Rapeton pic.twitter.com/8wXmRO2lOk — Molusco (@Moluskein) August 8, 2023

Los comentarios sobre este incómodo momento no se hicieron esperar a través de redes sociales, en las que miles de internautas opinaron al respecto y cuestionaron al rapero de 30 años por reaccionar así ante un golpe leve y, presuntamente, sin mala intención.

¿Por qué Anuel AA volvió a tirarle a Feid?

La tranquilidad que hubo recientemente entre el novio de Karol G y su antigua pareja se vio opacada porque Mejor que yo, la polémica canción que el boricua dedicó a ‘La Bichota’ y al ‘Ferxxo’, fue eliminada de YouTube.

Ante la confusión de aquellos oyentes que no encontraron el sencillo en la plataforma, su intérprete aseguró que todo es producto de una sanción que recibió por parte de la compañía y esta, a su vez, está argumentada en las denuncias hechas por usuarios que calificaron el video como un contenido inadecuado.

Y aunque Anuel AA no nombró a Feid directamente, pues no tiene pruebas sobre que él y su equipo hayan sido los responsables de sabotearlo, sí sugirió, por medio de un mensaje compartido a través de sus redes sociales, que es culpable.

Puedes leer también: Shakira y Piqué se ‘reconciliaron’ por amor a sus hijos Milan y Sasha

“Me tumbaron ‘Mejor que yo’ de YouTube ¿Quién habrá sido el cabr*n que mandó los reclamos llorando?, yo creo que todos sabemos. Pero me la tumbaron muy tarde porque ya me la cantan completa en todos los conciertos y también va salir música nueva”, escribió Anuel AA como descripción a dicha publicación en la que, además, presumió a su nueva novia, Laury Saavedra.