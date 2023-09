Laura Barjum y Diego Sáenz terminaron: así se despidió el presentador

Diego Sáenz y Laura Barjum conformaron una de las parejas con mayor atención mediática de la farándula colombiana en los últimos años. Sin embargo, en la mañana del 18 de septiembre se supo que esta relación se acabó.

Así lo confirmó el presentador en medio de una entrevista que brindó a Buen Día Colombia, matutino del canal RCN al que fue invitado tras su eliminación de MasterChef Celebrity.

Allí, a Diego Sáenz se le preguntó por su noviazgo con Laura Barjum, quien también participó en este concurso de cocina, así como por los rumores de ruptura que rodeaban les rodeaban desde hace días.

Fue entonces cuando el bogotano decidió ser sincero al respecto y admitió que su romance terminó hace un par de semanas. No obstante, aprovechó la ocasión para dejarle un emotivo mensaje de despedida: “La quiero un montón, le deseo siempre lo mejor e igual seguimos siendo amigos”.

Lo que Diego Sáenz no dejó en claro fueron las razones por las cuales rompió con Laura Barjum, aun cuando se especula que la distancia que tomaron por sus compromisos laborales les pasó factura.

¿Cómo inició la historia de amor de Laura Barjum y Diego Sáenz?

Fue a mediados del 2021 que surgieron los primeros rumores de una relación de Laura y Diego. La pareja comenzó a mostrarse junta en sus respectivas redes sociales y empezaron a ir juntos a eventos públicos.

Laura fue quien se le declaró al locutor por medio de una llamada y fue así como comenzaron su relación.

“Hice una dinámica para que mis seguidores decidieran mi día y, en la última historia, les pregunté si debía llamar a la persona que me gusta, entonces ellos decidieron que sí”, contó la exreina de belleza a través de un video que colgó en redes sociales.

El primer paso de Laura Barjum fue correspondido por el también músico, quien le contestó: “Tú te has dado cuenta que yo he hecho y deshecho por demostrarte también un montón de cosas, creo que tienes claro que tú también me gustas”.

Desde entonces, las celebridades dieron inicio a un noviazgo que ganó miles de fanáticos y que solían presumir a través de redes sociales, por eso su distanciamiento fue notorio para quienes los siguen en estas plataformas.