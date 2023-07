Laura Barjum y Diego Sáenz, de ‘MasterChef Celebrity’, se distanciarán ¿Qué pasó?

Laura Barjum y Diego Sáenz son una de las parejas más famosas y queridas del entretenimiento colombiano, tanto así que fueron invitados a participar en la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, donde han demostrado sus dotes para la cocina.

La caleña de 28 años fue Señorita Colombia en 2017 y años después debutó como presentadora del Factor X; mientras que su novio es reconocido por su trabajo como periodista y locutor.

La relación entre Laura Barjum y Diego Sáenz inició en 2021, luego de que ella le confesara su gusto y atracción por él. El video de este momento fue compartido en las redes sociales de ambos y quedó como un gran recuerdo de sus inicios.

La pareja ha brillado en el concurso de cocina y son grandes favoritos Fotografía por: Instagram @canalrcn

¿Por qué se van a alejar Laura Barjum y Diego Sáenz?

La vallecaucana publicó en su cuenta de Instagram que se irá pronto a buscar nuevas oportunidades en el extranjero, pues más allá de su paso por el Factor X no ha tenido la oportunidad de hacer lo que realmente desea: ser actriz.

Te puede interesar: Iván Lalinde de ‘Día a Día’ mostró la construcción de su nueva casa ¡Espectacular!

“Hace once años llegué a Bogotá a estudiar arte dramático en una escuela de formación actoral. No estudié más nada, aposté todas las cartas ahí. Cuando salí de la escuela rápidamente firmé con una manager super importante en Colombia e inmediatamente me salió un personaje en una novela”, aseveró en su publicación.

El país al que Laura Barjum llegará es Estados Unidos, donde la espera una escuela de actuación a la cual aplicó hace algún tiempo y que le abrió sus puertas tras superar varios filtros.

“Los sueños de esa Laura del 2012 siguen aquí. Hoy siento que mi aprendizaje ha sido que cuando más frustrada me siento, más duro tengo que trabajar”, agregó.

También puedes leer: Catalina Gómez estuvo en un hospital de Medellín. La razón preocupó a muchos

Así entonces, queda esperar cómo le va a Barjum y a Diego Sáenz con la relación a distancia, pues por ahora no se sabe cuánto tiempo va a durar la modelo fuera del país.

¿Laura Barjum también abandona ‘MasterChef Celebrity?

Las grabaciones del concurso de RCN Televisión comenzaron en enero de 2023, por lo que casi todos los capítulos están listos. En estos casos suele quedar pendiente la grabación del último episodio, en el cual se hace la entrega del premio mayor al ganador.

Y aunque algunos han cuestionado su capacidad para cocinar, Laura y Diego han demostrado que son rivales fuertes y muchos televidentes los catalogan como unos de los favoritos para llegar a la gran final.