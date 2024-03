La historia entre Andrea Serna y Mafe Aristizábal, del Desafío XX, que pocos conocían

Desafío XX, la vigésima temporada del popular reality show colombiano, está a punto de llegar a las pantallas de Caracol Televisión. El 1 de abril de 2024, a las 8:00 p. m., los espectadores podrán sintonizarse con el primer episodio de esta edición especial que celebra 20 años del programa.

En esta ocasión, Andrea Serna regresa como presentadora principal, marcando su quinta participación en el programa. Además, por primera vez, la modelo y exreina de belleza María Fernanda Aristizábal Urrea asumirá el rol de anfitriona especial.

La historia poco conocida de Andrea Serna y Mafe Aristizábal

Días antes del estreno de la nueva temporada, las presentadoras del concurso se volvieron tema de conversación en redes sociales por cuenta de un emotivo recuerdo que salió a la luz.

La encargada de exponer la historia fue la propia Mafe Aristizábal, quien contó a su comunidad de seguidores cómo, en 2012, conoció a la que hoy es su compañera:

“Tenía que compartirles estas dos fotos porque, en realidad, significan mucho para mí. Si van a la segunda imagen, notarán que la historia empieza 12 años atrás con una sonrisa inmensa en mi cara porque Andrea estaba en Armenia, presentando un evento, y llena de admiración pude pedirle una foto. Ese sentimiento no ha cambiado desde entonces”.

“Hoy, 12 años después, me despiertan en la mañana con un mensaje que dice: ‘Mafe, aquí te enviamos la primer foto para que hoy puedas publicarla’ y, con escalofríos, simplemente pensé: ‘Que increíble es el camino de la vida y cuantas sorpresas nos dan los años, la perseverancia, el trabajo, las ganas y qué bondadoso es Dios, que me está poniendo en mi presente oportunidades como la de ser la anfitriona de los 20 años del ‘Desafío’, junto a una mujer llena de talento como lo es Andrea Serna”, agregó la presentadora del Desafío XX.

Por último, Mafe Aristizábal mencionó que su experiencia como conductora de televisión ha sido mejor de lo que soñó.

“No saben lo que he estado viviendo últimamente viéndome llena de retos increíbles y llevando a cabo este proyecto, solo puedo decirles que lo que se viene está como para alquilar balcón, como dicen por ahí”, concluyó la antigua Señorita Colombia, quien compartió una foto de aquel momento.

Así lucían Andrea Serna y Mafe Aristizábal en 2012. Fotografía por: Captura de pantalla

¿Qué más se sabe sobre el ‘Desafío XX’?

Aunque no se ha informado sobre la cantidad y los nombre de quienes van a participar en la edición 2024, se espera que haya una gran cantidad de sorpresas.

Sobre el lugar donde se grabará el Desafío XX, Andrea Serna le confirmó a la Revista Vea que será en Colombia, aunque no reveló la ubicación exacta: “Estamos en Colombia, justo vamos a celebrar los 20 años y ¿nos vamos a ir lejos de nuestra tierra?, ¿lejos de los fanáticos que no se pierden temporada tras temporada y están ansiosos de que llegue el momento? No nos podemos llevar el formato ahora”.

Sin embargo, se presume que la producción vuelva a Cabo Tiburón, Chocó, donde se grabó la primera temporada en 2005.