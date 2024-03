Sin piedad, Nataly Umaña le devolvió las pullas a los papás de Miguel Melfi

En su visita a Buen Día Colombia, Nataly Umaña resolvió varias dudas y expuso opiniones que retumbaron en redes sociales. Tal y como lo que dijo sobre los papás de Miguel Melfi, el participante con el que tuvo un romance en su paso por La casa de los famosos.

¿Qué le dijo Nataly Umaña a los papás de Miguel Melfi?

Es clave mencionar que la señora Anasiris Vásquez, madre del cantante panameño, criticó hace tiempo a la actriz colombiana y a Alejandro Estrada, su esposo, a quienes señaló de manipular a su hijo como una estrategia de juego para ganar el reality show.

“Pensamos que es una estrategia por parte de la señora y del esposo. Lo hemos visto en las distintas entrevistas que él ha dado y lo notamos también en que el señor pasó de estar muy triste por la supuesta infidelidad, a hacer videos para TikTok muy contento y a promocionar su negocio”, dijo Anasiris Vásquez en una entrevista que brindó hace varios días a Buen día Colombia.

En este mismo programa aprovecharon la ocasión para mostrarle aquellas declaraciones a Nataly Umaña, quien reaccionó sorprendida y, por supuesto, no dudó en exponer sus argumentos:

“Solo puedo decir que todo quedó grabado por Vix, las 24 horas y los 7 días de la semana (...) Todo lo desató el juego de la escena de ‘Ana de Nadie’, en la que hicimos la escena del beso, y es que ambos quisimos jugar, porque bien pudimos cambiar la escena o hacer otra cosa, pero esto es un juego y por lo tanto hay que ser estratégicos. Además, uno allá tiene que tener un bastón emocional muy fuerte (...) Allá se despiertan otra clase de emociones, uno quiere abrazar —de hecho Dianita tiene un muñeco para eso—, entonces yo lo buscaba y él me consentía y me hacía ‘piojito’, pero yo afuera no soy así. Allá uno se vuelve muy vulnerable y agradece cada gesto o cada abrazo”.

“Ninguna estrategia. Mira lo que le pasó a Melfi en el último posicionamiento, cuando dijeron que la estrategia había sido suya ¡Mira dónde va! Y él mismo decía: ‘¡Qué estrategia más boba entonces!, porque es echarte a todo un país encima’ ¿Esa te parece una buena estrategia?”, agregó la actriz, recordada por producciones del canal Caracol, como El cartel de los sapos o Los canarios.

Fotografía por: Captura de pantalla RCN

Nataly Umaña quiere hablar con la mamá de Miguel Melfi

Tras defenderse de los señalamientos en contra suyo y de Alejandro Estrada, la tolimense de 38 años envió una inesperada invitación a la señora Anasiris Vásquez, a quien aseguró que quiere conocer personalmente.

“Siento que nuestras vidas se cruzaron en un momento muy difícil y no tuvimos la oportunidad de conocernos en las mejores circunstancias. Sin embargo, quiero que sepa que respeto mucho a su hijo y lo admiro por la persona que es. A pesar de todo lo que ha sucedido, deseo que encuentre la felicidad y el éxito en todo lo que emprenda. Creo que compartimos el deseo de ver a nuestros seres queridos prosperar, y en ese sentido, siempre le desearé lo mejor a Miguel como usted, como madre”, aseveró.