Katherine Porto fue víctima de violencia por parte de sus exparejas: “Me costó”

Para nadie es un secreto que Katherine Porto es una de las actrices más talentosas y reconocidas del país. No por menos sigue brillando en producciones como Primate o Pasión de Gavilanes, tras 20 años de trayectoria en televisión.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de la cartagenera y así lo reconoció en una reciente entrevista, por medio de la cual abrió la puerta a un oscuro pasado del que pocos estaban enterados.

Fotografía por: Instagram Katherine Porto

Katherine Porto fue víctima de maltrato por sus exparejas

En su charla con el podcast Vos Podés, la actriz de 47 años recordó que, tras separarse de Alberto Araújo y de perder la custodia del hijo que tuvieron juntos, cayó en una profunda depresión que, a su vez, la condujo por el camino del licor y los excesos.

Esta falta de amor propio, como ella misma lo calificó, la llevaron a buscar refugio emocional en personas que no eran adecuadas para su vida. Por ejemplo, habló de un hombre con el que se fue a vivir al poco tiempo de iniciar un romance, hasta que todo terminó en conflicto.

“Me tiró las cosas en bolsas de basura, entonces me fui a vivir a donde una amiga por esos días. Pero, como me llegó un trabajo espectacular, apenas tuve mi primer sueldo hice mi espacio y compré todo otra vez”, explicó Katherine Porto.

Vea también: Sin piedad, Nataly Umaña le devolvió las pullas a los papás de Miguel Melfi

¿Cómo superó Katherine Porto la violencia de sus ex?

A pesar de esta amarga experiencia, la actriz no aprendió la lección y “después llegó otro peor”:

“Un día, en un ataque de celos, me dijo ‘p*tita’. Yo estaba en mi casa, lo miré y saqué un valor que no lo había tenido durante toda esa relación (...) yo sentí un fuego que me entró, lo miré y le dije: ‘Esta putit* no quiere que sigas en su casa y te largas’. Agarré el citófono y llamé al conductor, que lo tenía abajo, y le pedí que subiera a recoger todas las cosas del señor en cinco minutos o de lo contrario llamaba a la policía”.

Te puede interesar: Hijo de Diana Ángel rompió el silencio sobre los desplantes de ‘Culotauro’ a su mamá

Katherine Porto también admitió que la maltrataron físicamente en dos ocasiones y fue cuando entendió que necesitaba ayuda.

“Me costó muchísimo. Eso me dejó como dos semanas llorando en mi cama en posición fetal, no entendía por qué me había maltratado. Aunque luego dejé de decir ‘pobre de mí' y aprendí artes marciales y todo. Busqué ayuda porque la que estaba mal era yo. Me puse de primeras en la lista y dije: ‘me tengo que quedar sola’”, concluyó.