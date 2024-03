Hijo de Diana Ángel rompió el silencio sobre los desplantes de ‘Culotauro’ a su mamá

Diana Ángel y Camilo Díaz, mejor conocido como ‘Culotauro’, conforman una de las tres parejas que nacieron en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, o al menos en lo que va de esta.

Sin embargo, lo que parecía ser un tierno romance se transformó, durante los últimos días, en una relación llena de dudas y cuestionamientos. Incluso, los televidentes opinan en redes sociales que la actriz de 48 años “ruega amor” al joven de 26.

Diana Ángel y 'Culotauro' Fotografía por: Canal RCN / YouTube

¿Qué opina el hijo de Diana Ángel sobre los desplantes de ‘Culotauro’?

Ante la situación que vive la pareja, el programa Buen Día Colombia habló este 27 de marzo con Ángel Damián Maldonado, hijo de la bogotana, quien sorprendió con su opinión al respecto:

“A lo mejor podemos confundir ese trato de coquetería y humor como algo feo, pero sí entiendo que puede ser hiriente y mi mamá se ha sentido ofendida con sus palabras”.

El hijo de Diana Ángel aprovechó la ocasión para hablar sobre la posibilidad de que su mamá haga parte del grupo que, además, conforman Camilo Díaz, ‘Pantera’ y ‘Alfredo Redes’.

“No lo sé, ese circulo de ‘Culotauro’ es muy raro. Ella podría entrar en ese mundillo de la burla, pero no creo que sea lo más conveniente. Habría que mirar a ver, yo tengo la curiosidad, sería divertido y no me molesta”, aseguró el joven, quien también se dedica a la actuación.

Por último, Damián aseguró que Laura Rodríguez de Ángel, su abuela materna, “está fascinada” con Camilo Díaz y con la relación que tiene con Diana: “Dice que es una gran relación, que la pasan divino y que los ‘performance’ son divertidos. Está matada y ella está pendiente del programa y todos los días me dice lo que pasa”.

Diana Ángel tomó distancia de ‘Culotauro’ ¿Se acabó todo?

Teniendo en cuenta los rechazos que ha recibido de Camilo en diferentes ocasiones, la actriz de Francisco el matemático prefirió distanciarse del hombre que ‘le movió el piso’ en La casa de los famosos.

Así se lo comentó personalmente a ‘Culotauro’, argumentando que en poco tiempo ha creado una fuerte dependencia emocional que no es sana. Razón por la cual prefiere alejarse y hasta dejar de dormir juntos.

Otra muestra de lo anterior fue el traslado voluntario que Diana Ángel pidió para la habitación cielo, donde planea reforzar sus lazos de amistad con el ‘team papilla’.