Katherine Porto reveló por qué le quitaron a su hijo: “No estaba siendo buena mamá”

Katherine Porto es una actriz que se dio a conocer hace 20 años gracias a La viuda de la mafia y Hasta que la plata nos separe, por las cuales recibió varias nominaciones a premios India Catalina y TVyNovelas.

También conformó los elencos de otras producciones, como ¿Quién amará a María?, Tierra de cantores, Los herederos del Monte, La prepago, La viuda negra, Bolívar, Un bandido honrado y Primate. Además, brilló como villana en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, así como en las dos partes de Uno al año no hace daño.

Sin embargo, hubo una época en la que, mientras gozaba de éxito en su carrera como actriz, la vida personal de Katherine Porto estaba de cabeza. En aquel momento atravesó por situaciones que, hasta hace poco, eran un secreto para sus seguidores, como cuando perdió la custodia de su hijo Alejandro.

¿Por qué le quitaron su hijo a Katherine Porto?

De acuerdo con lo que contó en el podcast Vos Podés, cuando su hijo era pequeño y estaba separada de Alberto Araújo (padre de Alejandro), hubo una época en la que le invadió la depresión y perdió su dinero, entre otras cosas por culpa de los excesos con la bebida.

“En ese momento ya no tenía trabajo. Venía de hacer un protagónico y lo perdí todo porque era una loca, tomaba mucho trago. Esto justo coincidió con el abandono de una pareja y eso fue una vaina mediática, que salió en todas las revistas, entonces yo me sentía muy mal y mi hijo me veía todo el tiempo llorando, vuelta nada. Yo salía mucho y tomaba trago con mis amigos y no tenía un peso”, contó la actriz.

Teniendo en cuenta la difícil realidad que enfrentaba Katherine Porto en ese momento, el papá de su hijo tomó cartas en el asunto y cumplió con una amenaza que, desde hacía tiempo, llevaba haciendo.

“Me acuerdo de que no estaba siendo buena mamá, y el papá de mi hijo me dijo: ‘Me lo voy a traer [a España] para mantenerlo’. Él sabía y tenía claro que el castigo más grande que me iba a dar en la vida por haberlo abandonado a él era quitándome o que yo más amaba en la vida. Siempre me amenazaba con eso y lo hizo, me lo quitó porque él tenía para mantenerlo y darle todo lo mejor”, aseguró en su charla con Vos Podés.

¿Cómo se la lleva Katherine Porto con su ex?

A pesar de las diferencias que tuvo con su antigua pareja, con el tiempo comprendieron que lo mejor era volver a ser amigos por el bienestar de su hijo. Además, en la actualidad la actriz recuerda a este hombre con mucho cariño y aseguró que tienen una relación amistosa.

“Era un tipo pudiente, con mucho dinero y ahora yo lo veo y digo: ‘Nunca me lo hubiera imaginado, que yo ahora estuviera pagándole un apartamento a mi hijo en España, en donde vive’. Nunca me hubiera imaginado que esa Katherine que no podía darle de comer a su hijo, que solo le daba arroz y salchicha, ahora esté como está”, concluyó Katherine Porto.