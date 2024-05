La drástica decisión que Ana del Castillo tomó tras la muerte de Omar Geles

La muerte de Omar Geles tomó por sorpresa a familiares, seguidores y, por supuesto, colegas del compositor y acordeonero. Tal es el caso de Ana del Castillo, quien se mostró destrozada por la pérdida del hombre al que siempre consideró como su maestro.

Ana del Castillo en el homenaje y última despedida a Omar Geles. Fotografía por: Adamis Guerra

La decisión que Ana del Castillo tomó por la muerte de Omar Geles

La valduparense de 25 años, una de las voces más prometedoras del vallenato y a quien Geles impulsó en sus inicios, anunció la cancelación sus conciertos programados para este fin de semana en Estados Unidos, como muestra de respeto y duelo por la pérdida de su mentor y amigo.

La decisión conmovió a los seguidores de la música vallenata y las redes sociales se han inundado de mensajes hacia Ana Del Castillo que, de igual manera, reiteró su profundo dolor y gratitud hacia Omar Geles a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

La decisión de cancelar los conciertos, que refleja el impacto emocional que la muerte de una figura tan influyente tuvo en aquellos que estuvieron cerca, tiene preocupados a los seguidores de la joven cantante, teniendo en cuenta que nunca la habían visto tan triste.

Y es que Omar no solo fue un pilar en la carrera de Anal del Castillo, sino también una fuente de inspiración y apoyo para muchos otros artistas del género. Por esta razón, los más grandes exponentes del vallenato han concordado en afirmar que el legado musical y la contribución de Geles al género perdurarán a través de sus canciones y de aquellos que tuvieron el honor de aprender de su talento.

El mensaje de Ana del Castillo en el funeral de Omar Geles

Conmovida y entre lágrimas, la artista llegó al velorio de su maestro, donde expresó su deseo de que la situación fuera solo una pesadilla. Además, le hizo un sentido homenaje al cantar Tarde lo conocí, composición que se convirtió en éxito bajo la voz de la también fallecida Patricia Teherán.

“Quisiera que esto fuera una pesadilla (...) Te agradezco tantas cosas, no puedo creer que te esté pasando esto a ti”, aseveró con la voz entrecortada.

En el lugar también hizo presencia Silvestre Dangond, quien interpretó A blanco y negro, canción que grabó en el álbum Más unidos que nunca y que Omar Geles escribió. Sin embargo, antes de eso dedicó unas sentidas palabras a su íntimo amigo y a sus familiares: “Primero que todo, sentido pésame a toda la familia porque él me hizo sentir siempre su familia, en sus expresiones, siempre me hizo sentir que los Geles eran familia de Silvestre, en todo sentido. Tengo gratos recuerdos, tengo momentos vividos inolvidables con Juancho, mi defensor número uno, Juancho Geles, el mismo Omar, sus hermanos, la vieja Hilda que me la llevaba a cuánta caseta había”.