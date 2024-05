Ana del Castillo reveló detalles del noviazgo que tiene con su acordeonero

Ana del Castillo causó asombro en la alfombra roja de los Upar Awards 2024, tal y como lo hizo en los Latin Grammy 2023, con un vestido que dejó poco a la imaginación y que desató una fuerte polémica en redes sociales. Allí, le llovieron críticas y elogios.

Sin embargo, esta no fue la única sorpresa que la cantante vallenata entregó en la gala de estos premios, dedicados a reconocer el género vallenato, pues también apareció allí con su novio y confirmó el romance sobre el que tanto se especuló.

Ana del Castillo recibió también un galardón como 'Mejor cantante femenina vallenata del año 2024'. Fotografía por: Instagram Ana del Castillo

¿Quién es el novio de Ana del Castillo?

Desde finales del 2023 hay sospechas sobre la situación sentimental de esta joven artista, y es que algunas miradas y comentarios que cruzaba en público con Chide García, su acordeonero, hizo pensar a muchos que entre ambos había algo más que una relación laboral.

Ahora, cinco meses después, Ana del Castillo confirmó que tiene un noviazgo con su fórmula musical, al que besó frente a los asistentes de los Upar Awards 2024.

En una charla con Lo sé todo, la valduparense de 25 años entregó algunos detalles de su romance con Chide García y explicó por qué tardó tanto en presentarlo al público: “Vamos muy bien y se está dando con fuerza. Se porta bien, es juicioso y hasta el momento no me he enterado de nada malo. Nos estábamos adaptando a lo personal y laboral, porque eso es un poco complicado, pero ahora que estamos seguros lo mostramos“.

Por su parte, el acordeonero explicó que llevan año y medio de noviazgo y aseguró que gozan de buena comunicación, por eso han sabido resolver las diferencias durante todo este tiempo.

¿Ana del Castillo quiere tener hijos?

En entrevista con Abelardo de la Espriella y su programa para YouTube, la valduparense de 24 años confesó que, en la actualidad, se encuentra muy enamorada de un hombre que se convirtió en su polo a tierra.

“Mi corazón le pertenece a alguien, por eso estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y en mi relación (...) Me gustó su personalidad porque es una persona más quieta que yo, es muy diferente a mí, entonces me da calma”, comentó la intérprete de La Cachera y Apto 308.

Fue entonces cuando Abelardo de la Espriella aprovechó la ocasión e interrogó a Ana del Castillo sobre sus planes de vida, quien dejó asombrados a sus amigos y fanáticos al revelar que quiere ser mamá de cuatro niños.

“¿Quieres tener hijos?”, le preguntó el reconocido abogado, a lo que la cantante contestó: “Por ahora no, pero en algún momento sí, más adelante claro que sí. Yo quiero tener una familia, ¿cómo no? Quiero tener dos hijos paridos y dos que vaya a adoptar”.